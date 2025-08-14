Masueco de la Ribera se prepara para sus Fiestas del Toro y San Bernardo 2025

Del 14 al 21 de agosto, Masueco de la Ribera se vestirá de fiesta para celebrar sus tradicionales fiestas del Toro y San Bernardo. El Ayuntamiento ha preparado una semana de actividades para todos los públicos, combinando tradición, ocio y diversión. Las actividades comenzarán este jueves 14 de agosto con una representación teatral a cargo de "Ceferina y Ceferino, comediantes del camino" y durante los próximos días se han programado actividades deportivas, un espectáculo de magia y marionetas para los niños y un tren turístico.

El domingo ya habrá una verbena y el lunes continuarán las actividades previas a los días grandes de las fiestas. Hinchables de agua, campeonatos de natación y el martes tendrá lugar la paella popular para todos los vecinos. La noche se animará con la tradicional "Bajada de Peñas" a las 23:00 horas, seguida de la entrega de trofeos a los ganadores de los campeonatos y la actuación de la orquesta "SAUDADE" a las 00:30 h.

El miércoles, día grande de las fiestas comenzará con pasacalles a cargo de la charanga "Chundarata" a las 11:00 horas. La devoción a San Bernardo se manifestará en la misa solemne en la parroquia de San Nicolás de Bari a las 12:00 horas, seguida de un convite. La tarde taurina llegará a las 18:30 horas con un gran festejo taurino con una novillada sin picadores, con toros de la ganadería de Lorenzo de España, para los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca: Diego Mateos y Noel García. La orquesta "Cuarta Calle" pondrá el broche musical a la jornada.

El jueves 21 de agosto, último día de celebraciones, arrancará con toboganes de agua para los niños y pasacalles con la charanga "Chundarata". A las 18:30 horas habrá un nuevo gran festejo taurino con novillada sin picadores, con toros de Lorenzo de España, contará con la participación de los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca: Emilio García Torres y Álvaro Rojo. La despedida de las fiestas será con la orquesta "Royal Espectáculo".

Las fiestas del Toro y San Bernardo, organizadas por el Ayuntamiento de Masueco de la Ribera, prometen una semana de intensa actividad y celebración para vecinos y visitantes. Unas fiestas que se mantienen similares a las del otros años ya que “las vamos a mantener mientras podamos”, asegura el alcalde de Masueco, Ventura Jiménez. “Yo sé que el que entre le va a tener que recortar, una corrida de toros es imprescindible, pero la cantidad tiene que bajar en el futuro porque los gastos se han disparado y los ingresos se reducen. Yo no se como podemos llegar a donde llegamos, pero en estos pueblos pequeños llegará un momento que no puedan mantener nada”, añade.

Asegura que en Masueco cuentan con todos los servicios necesarios, pero “a medio plazo esto tendrá que cambiar, no se llega a todo”. En cuanto a los proyectos, destaca que en este momento “estamos rehabilitando las escuelas para sala de actos, con subvenciones claro”. Además, tienen un proyecto para rehabilitar de forma integral la residencia municipal y “hemos hecho mejoras en las piscinas, no paramos dentro de nuestras posibilidades”. Por último, el alcalde de Masueco destaca la mejora del camino al Pozo de los Humos, un enclave vital para la localidad.