“No quiero acabar con las tripas fuera”: Pedro Martín dimite como alcalde de Saldeana y renuncia a su acta tras sufrir serias amenazas

El alcalde de Saldeana, Pedro Martín, ha presentado su dimisión como regidor del municipio y ha anunciado también su renuncia al acta de concejal, poniendo fin a su etapa al frente del Ayuntamiento tras dos años y medio. La decisión, según ha explicado él mismo a Salamanca24horas, responde a un cúmulo de amenazas e inacción institucional que, afirma, han puesto en riesgo su integridad personal.

“Ya lo tenía en mente… porque aquí cualquier día va a ocurrir algo grave y yo lo que no quiero es eso, que ocurra nada grave, sobre todo a mí”, ha confesado el ya exalcalde. “Yo lo que quiero es tener una vida tranquila, y aquí lo único que estoy es complicándome la vida”.

Martín asegura que la situación se ha vuelto insostenible desde hace tiempo, con conflictos vecinales que arrastran “desde los años 80” y que se han intensificado hasta llegar a episodios de violencia física. “El otro día, casi me atraviesan con un horcón”, relata sobre un reciente ataque que sufrió presuntamente por parte de un vecino.

Según ha detallado, el desencadenante de ese incidente fue su intento de requerir la documentación de una obra que se estaba realizando sin licencia municipal. “Lo único que hice fue pedir esa documentación. Las consecuencias han derivado en esto”, lamenta.

Pese a haber solicitado ayuda a las autoridades, Martín considera que no ha recibido la protección adecuada: “He pedido protección, y la Guardia Civil, si viene, viene, se da una vueltecita por el pueblo, pero con estas personas tienes que estar encontrandote todos los días… pues casi lo mejor es abandonar”.

En cuanto al procedimiento tras su renuncia, ha explicado que será la Junta Electoral la que comunique la entrada del siguiente en la lista: “Se queda este ayuntamiento en la situación que han decidido las urnas. Pasará el siguiente concejal. En este caso, le tocaría entrar a Jesús Ortiz, que ya estaba en la lista del Partido Popular”.