Los novillos de Los Bayones dejan un encierro sin incidentes en Aldeadávila

Los novillos de la ganadería Los Bayones han dejado un encierro sin incidentes en Aldeadávila que, tras el susto de ayer cuando un astado embistió a un caballo, ha permitido a los asistentes disfrutar de un bonito recorrido. Los toros han realizado el trazado al paso guiados por los caballos hasta llegar a la localidad al son del repique de campanas que anunciaba su llegada a la plaza.

Esta tarde, los novillos serán toreados por Diego Matos y Daniel Artazos, y una vez que termine la novillada, los aficionados podrán disfrutar de una capea popular con la suelta de una vaquilla.

En cuanto al resto de las actividades previstas para este miércoles, cabe destacar el encierro infantil para los más pequeños y a partir de las doce de la noche la verbena con la orquesta Tango.

La localidad despide este jueves sus fiestas con el último encierro con novillos de la ganadería de Valrubio que serán toreados por Álvaro Rojo y Samuel Castrejón. Una sardinada y el “pobre de mí” pondrán el broche final a las celebraciones.