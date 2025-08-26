Los novillos de El Collado protagonizan una veloz carrera en Lumbrales

El último día de encierros en Lumbrales, que ya finaliza este martes sus fiestas patronales del mes de agosto, ha estado protagonizado por una carrera limpia y veloz por parte de cuatro novillos de la ganadería salmantina de El Collado.

Durante el recorrido, caballos y astados han dejado bonitas carreras, con la manada hermanada hasta la llegada en la plaza, donde como cada día ha habido un gran ambiente tanto en la parte de la plaza como en los alrededores del trayecto para ver la entrada de los toros al pueblo.

Lumbrales encierro a caballo martes 26 de agosto | Andrea Mateos

Esta tarde los animales serán lidiados en un festival taurino por Ismael Martín y Tristán Barroso. La jornada cerrará con la verbena de la orquesta Tucán.

El fin de semana habrá una feria hortícola y un festival de cine en el centro cultural de la villa.