Pereña de la Ribera se prepara para días de verbenas, toros y comidas populares

Hasta el día 9 de septiembre Pereña de la Ribera disfrutará de todo tipo de actividades para celebrar sus fiestas patronales. Deporte, ocio, festejos taurinos y mucha música, el Ayuntamiento de la localidad ha organizado un completo programa que combina actividades para todas las edades.

La tradición taurina se mantendrá viva con el encierro de novillos y la clase práctica de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. Además, no faltarán los clásicos concursos de tortillas y postres, así como el desfile y concurso de carrozas. También habrá actividades diseñadas especialmente para los niños, como el campeonato de tute infantil, la gymkana y la ruleta del reciclaje, que busca concienciar de forma divertida.

La programación está pensada para que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de unos días de fiesta en la localidad. Los festejos culminarán el 9 de septiembre con la tradicional misa en la ermita y la entrega de varas a los nuevos mayordomos.

Programa de fiestas Pereña de la Ribera

Unas fiestas en cuyo diseño y organización ha sido muy importante la labor de la Comisión de Peñas, según reconoce el alcalde de la localidad, Luis Rodríguez. “han tenido capacidad de decisión para determinar desde cuándo hacíamos las fiestas hasta la organización de numerosas actividades”, asegura. Una de ellas es la cena popular. “Es cena de convivencia, en vez de cada uno en casa o en las peñas hacerla en común. Todo el mundo lleva algo y nos hemos visto desbordados porque hasta el sábado por la noche había 350 personas inscritas”, asegura Rodríguez. También destaca del programa la exhibición de la Escuela de Tauromaquia y el pregón, que este año le toca a una de las peñas más veteranas de la localidad.

Unas fiestas que en esta ocasión se celebran el último fin de semana de agosto ya que “hemos considerado que hacerlo en el 8 y el 10 era muy tarde” y reconoce que “este año es el año que más gente hay en el pueblo, y algo tendrá que ver con la fecha de las fiestas”.

En cuanto a la situación de la localidad, asegura que uno de los proyectos que terminarán en los próximos días es iniciar una segunda fase para la instalación de aerotermia en la residencia para eliminar el gasóleo, apoyado por la generación en las placas fotovoltaicas de autoconsumo. El edil asegura que la inversión es en torno a los 30.000 euros. Además, tienen pendiente una fase de las obras de renovación de la red de abastecimiento y la pavimentación de las tres calles.

El edil asegura que entre las necesidades de la localidad se va a mejorar una de las entradas del municipio y renovar el mobiliario de la residencia de mayores gracias a que “en 2023 terminamos de pagar la amortización e intereses de un crédito y esos fondos ya están liberados”. La renovación de la residencia también lo considera crucial. Gracias a ella, “la gente se queda en el pueblo y la residencia genera, aunque el Ayuntamiento invierta fondos en ella, empleo. Tenemos 14 trabajadoras que viven en el pueblo, gastamos suministros en las tiendas del pueblo. Es un elemento fundamental para el mantenimiento de población en la localidad”.