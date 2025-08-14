El PP garantiza las urgencias en Vitigudino y acusa al PSOE de mentir

El Partido Popular de Salamanca desmiente al alcalde de Vitigudino, Javier Muñiz, y al PSOE que afirmaron que la localidad se quedaría sin urgencias asegurando que su objetivo es “intentar tapar la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante el grave problema de la falta de profesionales sanitarios que está poniendo en jaque a todo el sistema de salud”.

Afirman que “ante las falsedades lanzadas por el PSOE, los populares salmantinos recuerdan que las guardias en el centro de salud de Villarino se cubrirán por un médico contratado para tal fin sin que se produzca ningún traslado desde Vitigudino que merme la atención en esta última localidad”. Las urgencias del centro de salud vitigudinense son atendidas por dos médicos y dos enfermeras y las del subcentro de Villarino, por un médico y una enfermera. En Vitigudino se atienden en urgencias a una media de treinta pacientes diarios y en Villarino, a diez. Por su parte, el servicio de pediatría se cubre en estos momentos dos días por semana aunque a partir de la próxima semana se reforzará.

El Partido Popular de Salamanca lamenta que el PSOE demuestre “un nulo interés por mejorar la atención sanitaria de los ciudadanos de esta provincia y únicamente se centre en crear falsas alarmas y enfrentar a unas localidades con usando datos falsos y renunciando en todo momento a buscar soluciones”.

Añaden que aunque el Ministerio de Sanidad tiene entre sus competencias dotar al Sistema Nacional de Salud de profesionales, está siendo incapaz de solucionar este grave problema. En cambio, la Junta de Castilla y León está trabajando en el ámbito de sus competencias para mejorar la disponibilidad de profesionales en todos los niveles y ámbitos ante esta inacción del Gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra de Sanidad.

En un comunicado aseguran que la comunidad de Castilla y León ha demostrado ser un referente en la sanidad pública gracias al esfuerzo conjunto de los profesionales sanitarios y de una Administración que cree en este servicio público como un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y recuerdan que el Ministerio de Sanidad debe asumir su responsabilidad e incrementar el número de plazas de formación de especialistas en el sistema familiar y comunitario, ya que es el propio Gobierno el que estima que existe un déficit de 4.500 plazas en el sistema.