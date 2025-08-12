El PP se queda en minoría en Aldeadávila de la Ribera tras la renuncia de un concejal

La renuncia a seguir formando parte del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Aldeadávila por parte del concejal Aitor Carretero deja al equipo de Gobierno de la localidad en minoría y, tras la resolución reciente del Tribunal Constitucional que elimina las restricciones de voto a los tránsfugas, la posibilidad de que salgan las cuentas para plantear una moción de censura si el PSOE la plantea.

El edil ha asegurado en un comunicado que su renuncia, presentada el pasado 5 de agosto, responde a “discrepancias políticas con el alcalde, que en su opinión hacen incompatible su permanencia en el grupo municipal con la coherencia de sus convicciones y con la defensa de los intereses de los vecinos de Aldeadávila de la Ribera”. Añade que “agradezco sinceramente la confianza que los ciudadanos depositaron en mí, y quiero dejar claro que seguiré trabajando con responsabilidad, rigor y compromiso por el bienestar y el progreso de nuestro municipio, ahora desde una posición independiente, tal y como me permite la normativa vigente”.

En cuanto a la posibilidad de que apoye una moción de censura, el edil no lo descarta. “Si me plantean una moción de censura y es por el bien del pueblo, estoy dispuesto a apoyarla”, afirma.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Florentino García, asegura que “las discrepancias” comenzaron cuando el edil votó en contra de dos propuestas de sus compañeros, lo que hizo que se le retirara la dedicación parcial que tenía en el Ayuntamiento. Asegura estar dispuesto a gobernar en minoría y afirma que no teme una moción de censura. “El puede hacer lo que quiera, conmigo no ha tenido ningún problema, simplemente dejó de hacer bien su labor”.