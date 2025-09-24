El PSOE tacha de ineficaz la Unidad Enfermerizada de Emergencias de Vitigudino y SATSE ‘afea’ sus palabras

El PSOE de Salamanca ha presentado una proposición no de Ley en la que se instaba a la Junta de Castilla y León a añadir una UVI móvil en la comarca de Vitigudino. Todo esto tras explicar, según ha destacado SATSE, que les resultaba ineficaz tener una Unidad Enfermerizada de Emergencias sin médicos en la misma.

Ante esto, SATSE no ha tenido reparo en “lamentar la opinión del PSOE”, defendiendo que son unidades eficaces contando con una valoración positiva por parte de la ciudadanía y por el propio servicio de emergencias. Además, han hecho hincapié en que “no hay que deslegitimar unos recursos frente a otros”, sino que hay que seguir reforzando el sistema de salud.

Asimismo, han destacado que todos los profesionales que trabajan en la UEnE tienen formación universitaria, además de tener la acreditación en soporte vital avanzado en adultos, pediatría y neonatal, con especialidades en emergencias y las suficientes capacidades para identificar infartos, ictus, politraumatismos, paradas cardiorrespiratorias.

Por otro lado, también han destacado la función vital de estas unidades en los pueblos, con soporte médico telemático para casos complejos, garantizando la equidad territorial. Fortaleciendo la idea, han expuesto que funciona perfectamente en todas las comunidades autónomas que tienen esta unidad, reivindicando la profesionales , experiencia y capacidad para atender a pacientes críticos garantizando el bienestar de las personas.

Con la de Vitigudino, son cinco las UEnE repartidas por toda la región, con las de Boceguillas (Segovia), Cuéllar (Segovia), Fermoselle (Zamora) y Guardo (Palencia).