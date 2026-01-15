El radar meteorológico más avanzado de Castilla y León está en Salamanca

Salamanca cuenta con uno de los tres radares meteorológicos más avanzados de España y el más innovador de Castilla y León. Se trata de un radar meteorológico de banda C de última generación que está ubicado la base helitransportada de Guadramiro y que cubre una franja de territorio de entre 200 y 240 kilómetros lo que permite crear una red de que cobertura a toda la península ya que los radares de todo el país están en proceso de renovación. Así lo ha asegurado el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán en la base de Guadramiro este jueves, donde ha visitado el nuevo radar que entrará en funcionamiento el próximo 27 de enero, aunque no estará plenamente operativo hasta el de abril.

El radar, que tiene una inversión de unos 4 millones de euros, es uno de los tres radares de estas características que tendrá el país y se trata de uno de los sistemas más modernos e innovadores en radares. Su capacidad permite dotar de mejor información a los servicios meteorológicos respecto al “comportamiento del de los vientos, el traslado de las nubes que aportan lluvia, las características de las precipitaciones que se van a producir y además permite definir en estos momentos algo que el que los radares anteriores no eran capaces, proporcionar las características de las precipitaciones que se están produciendo en cada momento”, ha asegurado Morán.

El delegado del Gobienro, el secretario de estado de Medio Ambiente y la presidenta de Aemet visitan el radar meteorológico de banda C en Guadramiro | ICAL / David Arranz

La puesta en marcha de este radar se incluye en una política nacional de renovación de radares meteorológicos con una inversión global de 80 millones de euros. En Castilla y León se renovarán tres, siendo el de Salamanca el más avanzado tecnológicamente.

La puesta en marcha de este tipo de radares va a suponer “un antes y un después en el ámbito de la capacidad de predicción meteorológica y por lo tanto una capacidad mayor de anticipar respuestas frente a fenómenos extraordinarios que cada vez resultan más complejos de gestionar, que cada vez generan más problemas porque la acentuación del proceso de cambio climático conlleva también que todos estos fenómenos extremos cada vez se presenten con mayor virulencia y por lo tanto eso exige al conjunto de las administraciones que seamos capaces de adaptarnos a esa nueva realidad y de tener una capacidad de respuesta acorde con el las demandas de una ciudadanía que ante todo a los poderes públicos pide garantías de seguridad”, ha afirmado el secretario de estado de Medio Ambiente.