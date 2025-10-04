Saucelle celebra una nueva edición de su Feria de la Almendra

Saucelle acoge este fin de semana la séptima edición de la Feria de la Almendra, que cuenta con numerosos puestos artesanos y un programa complementario de actividades.

Hasta treinta expositores con todo tipo de productos de alimentación y artesanía se dan cita en el evento que ha arrancado a las 10.30 horas con la inauguración oficial de las instalaciones.

El programa de actividades de esta feria incluye un taller de cocina en vivo con David Monaguillo, que mostrará recetas con la almendra como ingrediente principal (a las 12:00 horas), una cata de vino de la DO Arribes (a las 13:00 horas), un concurso de Quesos de Almendra, que incorpora premios con dotación económica para los tres mejor valorados por el jurado (a las 14:00 horas), y una degustación de productos típicos de Saucelle (a las 14:30 horas).

A partir de las 18.00 horas el municipio celebrará también la tradicional fiesta del ofertorio en el que participarán las madrinas con las famosas y típicas roscas de piñonate. Tras la ofrenda a la Virgen tendrá lugar la subasta de las roscas y el convite.