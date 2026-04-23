La tradicional feria ganadera y de productos de la tierra regresa a Barruecopardo

Barruecopardo se prepara para acoger los próximos 1 y 2 de mayo la CXLIV edición de la Feria Ganadera de San Felipe, un evento ya consolidado que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a las tradiciones, la cultura y los productos locales.

La primera jornada, la dedicada íntegramente a la tradición ganadera y agrícola, arrancará a las 10:30 horas en el Valle Cardadal con la celebración oficial de la feria ganadera. A lo largo de la mañana, el programa continuará con la inauguración de la exposición de pintura de José Manuel Guarido Mateos en el salón de actos del Ayuntamiento, seguida de la apertura de la XXVIII Feria de Muestras y Productos de la Tierra en la carpa de la calle Carreros.

En las horas centrales del día tendrá lugar el showcooking a cargo del chef David Monaguillo. Además, los asistentes podrán disfrutar de una demostración de esquileo tradicional y de la actuación del grupo cinológico de la Guardia Civil en el Valle Cardadal.

La oferta gastronómica también tendrá protagonismo con una degustación de queso y vino de Las Arribes en el recinto ferial. La mañana se completará con la actuación del grupo folklórico Paleo de Barruecopardo en la Plaza Mayor y la entrega de distinciones a la Universidad de Salamanca y a vecinos destacados del municipio.

Por la tarde, la actividad continuará con un partido de pelota a mano entre equipos de primera división de Castilla y León y el País Vasco en el frontón municipal. Ya en la noche, la música será protagonista con una verbena a cargo de la orquesta “La Búsqueda”.

Por último, la jornada del sábado estará dedicada a la música. A las 17:30 horas habrá tardeo con discoteca móvil en la Plaza Mayor. Para los que quieran seguir la fiesta, a las 00:00 horas de la noche, en el mismo lugar, continuará la discoteca móvil hasta bien entrada la madrugada.