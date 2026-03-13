UPL cierra su campaña en Guadramiro: “Votar con el corazón y la mente puesta en Salamanca”

UPL ha decidido realizar su cierre de campaña en Guadramiro, descansado el propio Carlos Javier Salgado, cabeza de lista en Salamanca, que este domingo, 15 de marzo, “los salmantinos vayan a votar con el corazón y la mente puestas en Salamanca, para lograr el mejor futuro para la provincia”.

Desde que comenzara la campaña electoral, UPL ha centrado su programa en “los intereses de Salamanca, Zamora y León, por lo que ha reclamado el respaldo de la ciudadanía para seguir trabajando con más fuerza y más influencia en beneficio de la provincia”.

Por otro lado, también han recalcado un mensaje a los demás partidos generalistas, exponiendo que "cumplan sus promesas", además de lanzar un aviso a los mismos: “UPL va a estar enfrente para reclamar lo que por justicia pertenece a Salamanca, no puede ser que década y media después de prometerlo la Junta, siga sin haber puesto ni una piedra para ejecutar el Centro de Salud del Zurguén o que se hayan incumplido en los últimos tres años las partidas para el Centro Rural de Innovación Educativa de Ciudad Rodrigo”.

Por otro lado, no han querido olvidarse de la reparación de algunas de las carreteras de la provincia salmantina como son la SA-213 entre Aldehuela de Yeltes, la A-62, la A-66, el enlace de Buenos Aires, la recuperación del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata o los trenes a Ciudad Rodrigo.

Además, también han reclamado el refuerzo de los servicios públicos, exigiendo mayores compromisos en materia sanitaria, la dotación de Centros de Especialidades en Vitigudino y Peñaranda, o el refuerzo de los hospitales de Béjar y Ciudad Rodrigo para que sean referencias comarcales de calidad y así “evitar desplazamientos innecesarios a la capital”.

El propio Carlos ha cerrado su intervención haciendo referencia a las zonas rurales envejecidas y castigadas por la despoblación, donde pedirán que haya “incentivos al emprendimiento y la contratación de jóvenes en el medio rural, una mejora de la conectividad, o un mayor apoyo y cuidado a la ganadería y la agricultura”.

Por último, el cabeza de lista por Salamanca ha hecho hincapié en que son optimistas de cara a las elecciones del domingo, 15 de marzo, además de estar “convencidos de que vamos a tener un gran resultado y cosechar una gran subida en estos comicios en Salamanca”.