UPL propone un canon energético para Las Arribes: "Deben compensarse los valles sacrificados y la exportación de luz"

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha lanzado una propuesta para Las Arribes: reclama la implantación de un canon energético que revierta directamente en los ciudadanos y empresas de la zona, para su papel como gran exportadora neta de electricidad. El presidente del partido y cabeza de lista por Salamanca, Carlos Javier Salgado, sostiene que “debe haber bonificaciones a ciudadanos, empresas y ayuntamientos de la zona por el alto nivel de exportación de luz que se da desde Las Arribes”.

Salgado denuncia la paradoja que viven comarcas como La Ribera, la Ramajería o el Abadengo, donde se asientan algunas de las infraestructuras más importantes del país. Según recuerda el candidato, “solo la central de Aldeadávila produce el 10 % de toda la producción hidroeléctrica de España, a la que habría que sumar la de las centrales de Villarino y Saucelle, pero sin embargo en La Ribera, la Ramajería, el Abadengo o la Tierra de Vitigudino pagamos en nuestras facturas incluso el pago por el transporte de la energía que se produce en Las Arribes hacia otros territorios, mientras el empleo cualificado para el control de nuestras presas se genera en Bilbao, que es donde tiene su sede Iberdrola”.

Desde UPL elevan el tono al analizar el desequilibrio entre el sacrificio territorial y el beneficio económico. La formación considera que “casi se podría hablar de colonialismo energético en los casos de la Región Leonesa y Extremadura”. Argumentan que “nosotros ponemos los valles, el terreno y los pueblos anegados, y el beneficio se va a otras zonas sin que haya una compensación real a zonas como Las Arribes, que pese a ser una de las áreas que más luz genera del país, sin embargo sufrimos una terrible despoblación y la fuga de nuestros jóvenes”.

Los datos aportados por los leonesistas reflejan que Salamanca, Zamora y León exportan 3 de cada 4 megavatios que producen. Por ello, lamentan que “las eléctricas que explotan nuestra producción energética tienen sus sedes en otras zonas como Bilbao o Madrid que, curiosamente, son deficitarias en la producción energética, pero concentrándose allí el grueso del empleo cualificado de esas empresas energéticas en esas zonas que no producen apenas luz”.

Defienden que su propuesta no solo busca justicia histórica, sino también herramientas para el desarrollo socioeconómico de un territorio que carece de industria. Reclaman “una compensación por ser zona productora y gran exportadora de energía, dado que somos un territorio sin industria y una pésima evolución socioeconómica, por lo que necesitamos un canon energético que favorezca tanto la inversión como reforzar nuestro actual tejido económico”. Este canon incluiría “tanto una línea de ayudas directas como aportación compensatoria desde las zonas que importen nuestra energía, como bonificaciones en el recibo de la luz de las empresas y ciudadanos que estén o se quieran instalar en zonas como Las Arribes”.

Para Salgado, esta medida permitiría competir en igualdad de condiciones con grandes núcleos urbanos: “si comunidades como Madrid o País Vasco, que importan nuestra energía sin darnos nada a cambio, pueden jugar a poner menos impuestos a las empresas que allí se instalen haciéndonos ‘dumping’ fiscal, en paralelo nosotros deberíamos tener el derecho como zona exportadora de luz a que precisamente esas comunidades que importan nuestra energía nos compensen y, de este modo, podamos crear un entorno fiscal más favorable en Las Arribes y la provincia de Salamanca”.

Además, UPL matiza que esta compensación debe tener en cuenta la realidad interna de la Comunidad. Defienden que “debe ser un canon regional, no autonómico, ya que es la Región Leonesa la gran exportadora de energía dentro de la comunidad de Castilla y León y, por tanto, esa compensación también debe hacerse internamente entre las dos regiones de la comunidad y, especialmente, desde la provincia de Valladolid, que es deficitaria energéticamente y se nutre gracias a la energía que importa de Salamanca, Zamora y León sin compensarnos por ello”.

Desde la formación concluyen que este modelo, con una “gradualidad por zonas, para que la mayor parte de la compensación se quede en las comarcas productoras dentro de estas provincias”, es la única vía que “permitiría retornar a nuestra tierra, como productora de luz, parte del beneficio que se genera con la producción eléctrica en ella”.