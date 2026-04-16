El varón atacado por un tiburón en Las Maldivas, originario de Vitigudino

Borja, el joven médico que ha sido atacado mientras estaba de Luna de Miel en Las Maldivas tiene ascendencia salmantina, como ha podido comprobar este medio, y es que sus abuelos viven en Vitigudino, lugar en el que también suele veranear como han indicado personas que conocen a la familia.

El hombre sufrió heridas de gravedad que le han obligado a amputarle la pierna, lo que ha hecho que esté hospitalizado de gravedad en un hospital de Male', la capital del archipiélago maldivo.

Según han indicado algunos medios como À Punt, practicaba submarinismo junto a su pareja, momento en el que sufrió la mordedura de un tiburón. Como han expuesto, también, otros medios nacionales e internacionales de Las Maldivas, el ataque ha tenido lugar en Gaafu Alifu, territorio cercano a la isla de Kooddoo, zona destinada al buceo recreativo.

Borja, natural de Alicante y trabajador del Hospital General, con orígenes salmantino, se había casado con su mujer de Castellón y disfrutaban de estos días tras contraer matrimonio. De momento, tanto los servicios médicos como las autoridades siguen de cerca la evolución de los dos españoles, mientras se ha activado el protocolo diplomático para una posible repatriación.