Los vecinos de Masueco disfrutan de una paella popular en la plaza

La localidad de Masueco de la Ribera se encuentra inmersa en la celebración de sus Fiestas del Toro y San Bernardo, que comenzaron el pasado 14 de agosto y se extenderán hasta el día 21. El Ayuntamiento ha preparado un programa completo de actividades que combinan tradición, ocio y diversión para todos los públicos.

Este martes, las festividades se centran en la gastronomía y la música, con una paella popular ofrecida a todos los vecinos de Masueco. Decenas de ellos han acudido a la plaza para coger un plato y degustarlo en compañía de familiares y amigos.

A partir de las 23:00 horas, la tradicional 'Bajada de Peñas' animará las calles de la localidad antes de la entrega de trofeos de los campeonatos realizados durante las fiestas. La jornada culminará con la actuación de la orquesta Saudade, que subirá al escenario a las 00:30 horas para poner el broche de oro musical a la noche.