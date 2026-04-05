Villarino de los Aires, entre los municipios con las temperaturas más altas de Castilla y León esta madrugada

Villarino de los Aires, integrado dentro de la comarca de Vitigudino y la subcomarca de La Ribera, es uno de los pueblos de Castilla y León que se ha despertado este Domingo de Resurrección con la segunda temperatura máxima más alta de la Comunidad.

Los 16.7 grados registrados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a las seis de la mañana, ocupan la segunda posición de este ranking que en Castilla y León lo lidera el municipio zamorano de Villadepera con 17.3 grados a las ocho.

Temperaturas máximas domingo 5 de abril en Castilla y León | AEMET

Los otros lugares con las temperaturas máximas más altas de la Comunidad han sido: Zamora capital (15.7 °C); Candeleda, en Ávila, (15.7 °C); y Cebreros, en Ávila, (15.7 °C).

Salamanca también aparece en otros de los listados más destacados de la Aemet, en este caso por ser la provincia con la máxima velocidad de viento registrada a primera hora de la mañana en la estación de esquí La Covatilla con 20 km/h y rachas de hasta 27 km/h.

Como dato reseñable, ningún municipio de Castilla y León ha registrado esta madrugada precipitaciones, que, sin embargo, llegarán entre el martes y el miércoles 7 y 8 de abril.