Villavieja de Yeltes acoge este viernes la jornada sobre “Incendios y gestión de la dehesa”.

La dehesa es uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia de Salamanca. Este ecosistema singular, único en Europa, representa la convivencia equilibrada entre la actividad humana y la conservación de la biodiversidad. Su valor ecológico, cultural y económico la convierte en un símbolo de identidad para el territorio salmantino. Dentro de la tercera edición de las Jornadas Técnicas “Dehesas con Futuro”, el próximo viernes 14 de noviembre se celebrará en Villavieja de Yeltes la sesión titulada “Incendios y gestión de la dehesa”. El encuentro tendrá lugar en el Edificio Multifuncional (Plaza de la Constitución, 8) y reunirá a expertos, técnicos y profesionales vinculados al sector forestal y agroganadero. La participación es gratuita y abierta a todo el público.

La jornada comenzará a las 9:30 horas con la apertura e inauguración oficial, seguida de la ponencia “Proyecto Dehesa del futuro. Incidencia y prevención de incendios forestales”, a cargo de Pedro Agustín Mesonero (FAFCYLE) y Jorge Villalva (ASFOSA).

Posteriormente, José María Gómez Martín, agente medioambiental de la Junta de Castilla y León, abordará el tema “Vivir con el fuego: hacia una cultura de prevención”, y Ana Rengifo Abbad, gerente de la Finca El Guijo (Cáceres), presentará las “Buenas prácticas para la gestión sostenible de la dehesa”.

Tras una pausa para el café, a las 12:00 horas se celebrará una mesa redonda titulada “Incendios en la dehesa: prevención y control”, moderada por Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca, con la participación de:

• José María Herrero, Parque de Bomberos de Vitigudino (Diputación de Salamanca).

• José María Gómez, agente medioambiental JCYL.

• Emiliano Muñoz, empresa MARALVA S.L.

• Ángela Herrero, José Luis Prieto y Fabián Martín, afectados por incendios recientes.

El acto concluirá a las 13:00 horas con la clausura y el sorteo de 10 batefuegos entre los asistentes, seguido de una visita a la dehesa municipal de Villavieja de Yeltes a las 13:15 horas.

Estas jornadas forman parte del proyecto “Dehesas con Futuro”, impulsado por los Grupos de Acción Local ADEZOS, ADRECAG y ADECOCIR, con la financiación de la Diputación de Salamanca. El objetivo es promover la conservación y la gestión sostenible de la dehesa, fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales, propietarios y la población local.