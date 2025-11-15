Villavieja de Yeltes celebra la jornada sobre 'Incendios y gestión de la dehesa' dentro de sus III Jornadas Técnicas

Más de cincuenta personas han participado este viernes en la jornada técnica 'Incendios y gestión de la dehesa' celebrada en Villavieja de Yeltes. Esta, se enmarca dentro del ciclo 'Dehesas con Futuro', organizada por los Grupos de Acción Local ADEZOS, ADRECAG y ADECOCIR, con la colaboración del ayuntamiento del municipio.

El encuentro, celebrado en el Edificio Multifuncional de la localidad, ha reunido a profesionales del sector forestal, propietarios de fincas, representantes institucionales y técnicos vinculados a la conservación y gestión sostenible de la dehesa.

La jornada ha comenzado a las 9:30 horas con la apertura e inauguración institucional. Las primeras intervenciones, 'Proyecto Dehesa del futuro' e 'Incidencia y prevención de incendios forestales', han corrido a cargo de Pedro Agustín Mesonero, de FACFYLE, y Jorge Villalva, de la Asociación Forestal de Salamanca (ASFOCSA), quienes han analizado las claves de la prevención y los principales riesgos que amenazan al ecosistema de dehesa.

Justo después, José María Gómez Martín, agente medioambiental de la Junta de Castilla y León, ha impartido la ponencia 'Vivir con el fuego: hacia una cultura de prevención', destacando el papel de la sensibilización, las actuaciones preventivas y la gestión activa del territorio para reducir la incidencia de los incendios.

La tercera intervención, a cargo de Ana Rengifo Abbad, socia de la Finca El Guijo (Cáceres), se ha centrado en 'Buenas prácticas para la gestión sostenible de la dehesa', presentando experiencias reales de manejo y conservación aplicadas en su propia explotación.

Tras la pausa para el café, se ha celebrado una mesa redonda sobre 'Incendios en la dehesa, prevención y control', moderada por Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca, con la participación de José María Herrero (Parque de Bomberos de Vitigudino), José María Gómez (agente medioambiental JCYL), Emiliano Muñoz (empresa MARALVA S.L), Angela Herrero, José Luis Prieto y Fabián Martín (afectados por incendios).

El intercambio de perspectivas ha permitido analizar la problemática desde diferentes ángulos: operativo, técnico, empresarial y social. La jornada ha concluido con la clausura y el sorteo de 10 batefuegos entre los asistentes, como reconocimiento al compromiso con la prevención y gestión responsable del territorio.

Estas jornadas forman parte del ciclo 'Dehesas con Futuro', impulsado por los Grupos de Acción Local de la provincia con financiación de la Diputación de Salamanca, dentro del convenio destinado a la promoción, conservación y desarrollo sostenible de la dehesa y el medio rural.