Vilvestre ya tiene fecha para su marcha por las Arribes

El Ayuntamiento de Arribes de Duero ha organizado ya su marcha senderista que cumple su treinta edición este año y tendrá lugar el próximo 8 de marzo. Con un recorrido de 13 kilómetros con una dificultad media, permitirá recorrer una de las partes más bellas de la zona, desde el Rollo hasta La Barca. Un recorrido que permitirá a los senderistas disfrutar de las impresionantes vistas recorriendo parte del sendero GR-14 o la Senda del Duero.

La ruta recorrerá La Garbancera, San Gregorio, el Arroyo de Reina, Los Pozos de la Cruz, Matalobos, La Zarza, La Ventosa, El Piélago, El Barrero y La Barca que permitirán a los senderistas ver las buitreras, los escarpes y el maravilloso paisaje de la zona.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde de la localidad, Ángel Gorjón, afirma que la cifra de participantes puede oscilar entre 700 y 1.000 personas dependiendo de la climatología. “Este año la ruta hace un recorrido diferente a la edición anterior, termina en el mismo punto, pero hemos modificado algún tramo buscando el recorrido desde donde se ve más el río”, asegura. Una forma de premiar a los fieles a esta marcha con nuevas panorámicas y una experiencia diferente.

Como todos los años, la participación en el recorrido incluye una naranja a media ruta, así como la comida. Además, el Ayuntamiento de la localidad ha organizado actividades complementarias como un sorteo entre todos los participantes de un viaje en barco para 50 personas por el Duero y los que necesiten transporte desde la capital salmantina podrán utilizar un autobús desde Salamanca con ida y vuelta. Cada participante recibirá un regalo conmemorativo.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 6 de marzo, a las 14:00 horas. El precio de inscripción es de 23 euros con autobús y 16 sin autobús. Los buses saldrán las 9.15 de la Escuela de Idiomas de Salamanca y regresarán a las 19.00 horas.

También pueden inscribirse on-line: www.gestiondereservas.net/marchavilvestre. Tienen toda la información en www.vilvestre.es.