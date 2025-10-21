Vitigudino declara su agua no apta para el consumo

El Ayuntamiento de Vitigudino ha emitido un bando para alertar a sus vecinos de que no deben consumir el agua del grifo. Según el consistorio, la empresa concesionaria del servicio de agua ha detectado un nivel elevado de turbidez del agua procedente de la Mancomunidad Cabeza de Horno en la entrada del depósito municipal.

Advierten a sus vecinos de que queda restringido el consumo de la zona de abastecimiento de la localidad hasta nuevo aviso y que no deben ni beber ni cocinar con ella. Advierten que si se puede utilizar para otros usos y recomiendan hervir o desinfectar el agua antes de su uso.