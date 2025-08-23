Alba de Tormes arranca sus fiestas de agosto con el exitoso Mercado Medieval

Las Fiestas de la Transverberación de Santa Teresa de Jesús han dado comienzo este sábado con la esperada apertura del Mercado Medieval en el imponente Castillo de los Duques de Alba. El evento ha sido un éxito rotundo, atrayendo a numerosos asistentes desde primera hora de la mañana.

La corporación municipal, con su visita, ha constatado el gran ambiente que se vive en el mercado. Los visitantes han disfrutado paseando entre los puestos de artesanía, participando en talleres y, como manda la tradición, degustando chanfaina.

La celebración continúa con actividades para los amantes de la tauromaquia, como la novillada y la Gran Final del Bolsín Taurino. Para los de la música, en cambio, el momento más esperado de la jornada será la actuación de Pignoise, que ofrecerá un concierto que promete hacer vibrar a todos los asistentes.