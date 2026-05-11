Continúan los problemas de cobertura en Pedrosillo de Alba: se cumplen ya 15 días estando incomunicados

Quince días han pasado ya desde que gran parte de los vecinos de Pedrosillo de Alba se encuentran incomunicados, sin cobertura y, por tanto, sin poder llamar ni recibir llamadas de sus familiares y sin conexión a internet en aquellas casas donde no hay fibra óptica.

Los vecinos se quedaron sin conexión el 25 de abril; un problema que persiste desde entonces y donde, según relatan los afectados, la cobertura ha vuelto algún día de forma esporádica pero funcionando mal.

Este se trata de un problema que afecta unicamente a los usuarios de Movistar y Digi, cuya principal proveedora es Movistar, pero la gravedad se encuentra en que se trata de una población envejecida donde la mayor parte de las casas tienen contrato con esta compañía telefónica.

Salamanca24horas ya se hizo eco de este problema el pasado 29 de abril, un problema del que el alcalde del pueblo, Joaquín Gómez, era conocedor, siendo él mismo quien explicaba que desde Movistar le habían asegurado que se trataba de un problema por falta de suministro.

Semanas después, tanto los familiares de los vecinos afectados como el propio alcalde, que se está encargando personalmente del asunto, siguen insistiendo a la compañía que el problema no está solucionado. En respuesta, ahora les dicen que se trata de una avería de los repetidores de la zona, ante lo que los vecinos se muestran enfadados, alegando que no es cierto porque muicipios de al lado que tienen antenas base propias sí tienen cobertura.

La desesperación entre los propios afectados y sus familiares crece cada día más, pues no saben cuándo van a tener una solución que concluya este problema que los mantiene incomunicados, mientras las únicas informaciones recibidas es que es "una avería que lleva su tiempo".

Los familiares reiteran su queja, exponiendo que en el pueblo viven muchas personas mayores que están solas, sin posibilidad de conducir y trasladan que la situación que están viviendo es de una angustia muy importante por si les sucede algo, porque no se pueden poner en contacto con nadie.

También insisten en que no pueden depender de que unos días funcionen los datos y otros no porque igualmente hay muchas personas que no tienen acceso a las redes sociales para comunicarse.