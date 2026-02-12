Crecida del Tormes: Alba recomienda a sus vecinos no acercarse al río y retirar maquinaria y animales
El Ayuntamiento de la villa ducal emite un bando de emergencia para alertar por aumento de caudal por el desembalse de la presa de Santa Teresa
El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha emitido un bando de emergencia para alertar a sus vecinos del incremento de caudal y nivel en el río Tormes a su paso por la villa ducal debido al desembalse del pantano de Santa Teresa.
Ante la situación que se prevé para esta noche el Ayuntamiento ha prohibido el tránsito de personas y vehículos por los márgenes del río, las zonas de recreo próximas al cauce, vados y pasos subterráneos que puedan verse anegados.
Además, recomiendan retirar enseres, maquinaria, animales y objetos que puedan ser arrastrados por la corriente en parcelas y naves situadas en las zonas inundables.
El Ayuntamiento ha informado que los servicios de Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local mantendrán una vigilancia constante sobre los puntos críticos del cauce y que nadie debe aparcar cerca de puentes y cauces o cruzar corrientes de agua.
Unas recomendaciones que son extensivas a todos los municipios ribereños del Tormes, que tiene tres puntos en alerta amarilla: el desembalse de Santa Teresa, Encinas de Abajo y Ledesma.
