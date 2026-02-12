Crecida del Tormes: Alba recomienda a sus vecinos no acercarse al río y retirar maquinaria y animales

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha emitido un bando de emergencia para alertar a sus vecinos del incremento de caudal y nivel en el río Tormes a su paso por la villa ducal debido al desembalse del pantano de Santa Teresa.

Ante la situación que se prevé para esta noche el Ayuntamiento ha prohibido el tránsito de personas y vehículos por los márgenes del río, las zonas de recreo próximas al cauce, vados y pasos subterráneos que puedan verse anegados.

Además, recomiendan retirar enseres, maquinaria, animales y objetos que puedan ser arrastrados por la corriente en parcelas y naves situadas en las zonas inundables.

El Ayuntamiento ha informado que los servicios de Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local mantendrán una vigilancia constante sobre los puntos críticos del cauce y que nadie debe aparcar cerca de puentes y cauces o cruzar corrientes de agua.

Unas recomendaciones que son extensivas a todos los municipios ribereños del Tormes, que tiene tres puntos en alerta amarilla: el desembalse de Santa Teresa, Encinas de Abajo y Ledesma.