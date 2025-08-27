Santa Teresa vuelve a procesionar por las calles de Alba de Tormes en un emotivo y multitudinario regreso al convento de La Anunciación

La villa de Alba de Tormes ha vuelto a llenarse en la tarde-noche de este miércoles 27 de agosto para arropar a Santa Teresa de Jesús que regresa al convento de La Anunciación, de las Madres Carmelitas, después de tres días.

Procesión del regreso a clausura de Santa Teresa de Jesús | Juanes

La imagen de la santa ha partido desde el convento, llevada a hombros por los miembros de la Hermandad, hasta la plaza mayor del pueblo, pasando por diversas calles de la villa hasta la llegada del momento de clausura, el momento más emotivo y de mayor devoción.

Las fiestas de Transverberación de Santa Teresa ha estado presidida por el primado de Toledo, contando, igualmente, con un gran número de devotos que han querido filmar este momento con los móviles en mano. De esta manera, los albenses despiden cinco intensos días de celebración, donde Santa Teresa ha sido, una vez más, el epicentro. Ahora, habrá que esperar hasta el mes de octubre para que la imagen vuelva a salir en la novena.