La borrasca Claudia deja ya 123 litros por metro cuadrado de precipitaciones en La Covatilla

El sur de la provincia de Salamanca ha sido uno de los puntos del país donde más ha llovido durante la jornada de este jueves.

La borrasca Claudia ha golpeado con fuerza esta zona de la provincia salmantina, al igual que las provincias vecinas de Ávila y Cáceres.

Es tal la cantidad de agua que ha caído en esta jornada que estas zonas ocupan los primeros puestos en el registro de precipitaciones caídas de todo el territorio español.

Con datos de las 21:30 horas La Covatilla se sitúa como el segundo punto del país donde más ha llovido, con precipitaciones registradas de 123 litros por metro cuadrado. Solo ha sido superada por la estación meteorológica vecina de Tornavacas, zona donde más ha llovido este jueves, prueba de ello es el cierre de la carretera del puerto de Honduras debido a las precipitaciones.

Además de estas dos estaciones, el pódium lo cierra el Puerto del Pico, en Ávila, con 122,6 litros por metro cuadrado, que sumado a la lluvia caída en Piornal y Garganta la Olla, deja una imagen clara del paso de la borrasca Claudia.

Cabe recordar que en la provincia de Salamanca hay dos ríos en alerta por riesgo de inundación. Con nivel rojo se encuentra el Agadón, mientras que en naranja se sitúa el de Mayas. Por su parte, el Tormes se encuentra en nivel rojo a su paso por la provincia de Ávila.