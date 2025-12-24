Las concejalas no adscritas de Béjar, Olga García y Araceli Dorado, cargan contra la Diputación: "Ha dejado abandonada a su suerte La Covatilla"

La acumulación de nieve de estos días ha imposibilitado la apertura de la estación de esquí de La Covatilla, que ha estado cerrada durante dos días debido al corte de la carretera DSA-180. Ha sido en la mañana de este 24 de diciembre, tal y como ha informado Salamanca24horas, cuando, gracias al trabajo de los operarios, se ha comunicado la reapertura de estación, a la que todavía hay que acceder con cadenas o neumáticos de invierno desde el puerto al persistir placas de hielo sobre la calzada.

Las concejalas de Béjar no adscritas, Olga García y Araceli Dorado, reprochan ahora a la Diputación de Salamanca, de quien es competencia la carretera de acceso a estación de esquí, que "ha dejado abandonada a su suerte La Covatilla". Tildan de "vergonzosa" la planificación de cara a garantizar el acceso a la estación de esquí, haciendo referencia a una "mezcla de escasez de medios y mala planificación" que les ha llevado a "no hacer su trabajo adecuadamente".

García y Dorado advierten de "carencias" en los medios de la Diputación, y señalan que la institución provincial “debe tener maquinaria y personal suficiente para poder hacer frente a situaciones de nevadas en carreteras de montaña como es el caso de La Covatilla”; apuntando que “no puede ser que cuando la estación tiene nieve no se pueda acceder a ella porque la Diputación no haya planificado actuar en tiempo y forma en la carretera ante el aviso de nevadas para garantizar el acceso”.

Acusan, así, a la Diputación de impedir que la estación de esquí "haya podido estar a pleno rendimiento y beneficiando con ello a Béjar y comarca, primero teniendo que cerrar a pesar de tener nieve, y ahora viendo limitado su acceso solo a vehículos con cadenas o con neumáticos de invierno, desincentivando a quienes se estuviesen planteando venir a Béjar para disfrutar de un día de nieve en La Covatilla”.