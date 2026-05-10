La Covatilla se cuela en el ranking nacional de la Aemet liderando el primer puesto con más precipitación acumulada del país

La Estación de esquí de La Covatilla, en la Sierra de Béjar, se cuela en el ranking nacional de la Agencia Estatal de Metereología liderando el primer puesto con más precipitación acumulada del país a primera hora de la mañana de este domingo 10 de mayo: 12.8 litros por metro cuadrado.

Este mismo punto salmantino también aparece en el listado de velocidad máxima y racha 50 y 70 km/h; y se encuentra entre las temperaturas mínimas más bajas del país con 0.8 grados a primera hora de la mañana.

A nivel de Castilla y León, La Covatilla ha sido también uno de los puntos más lluviosos de la Comunidad durante esta noche, registrando en este caso 15.8 litros por metro cuadrado, un dato que ha sido superado por Navasfrías, donde la Aemet indica una precipitación de 16.8 litros por metro cuadrado.

Navasfrías ya aparecía este sábado por la tarde como uno de los puntos más lluviosos de la provincia junto con El Maíllo, El Bodón y La Covatilla.