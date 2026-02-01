La Covatilla estrena febrero entre las temperaturas mínimas más bajas y la velocidad del viento más altas del país

La estación de esquí de La Covatilla de Béjar comienza el mes de febrero posionándose entre las temperaturas más bajas y la velocidad del viento más altas del país este domingo 1 de febrero.

A las 08:30 horas, los datos de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) indicaban una temperatura mínima de -4.6 grados registradas desde las 00:00 horas en La Covatilla; una cifra con la que Salamanca se posiciona en el noveno lugar del listado de la Aemet, superada por Granada, donde Sierra Nevada ha alcanzado los -8.6 grados, seguido de varios municipios de Lleida y Huesca.

Respecto a la velocidad máxima, La Covatilla alcanza el tercer puesto a nivel nacional con 55 km/h entre las 07:40 y las 08:30 horas de este 1 de febrero. Por delante, A Coruña con 61 km/h y las Islas Baleares con 60 km/h.

Según la información proporcionada por la propia estación, este domingo están abiertas cuatro pistas verdes con los remontes de funcionamiento CT y TQ (la cinta y telesquís) para debutantes. Además la carretera de acceso, la DSA-180, está transitable y en buen estado para llegar hasta allí, aunque se recomienda precaución por los deshielos.

Salamanca inicia el mes de febrero con avisos amarillos por lluvias en el sur a partir de las 18:00 horas y con deshielos en parte de las comarcas de Ciudad Rodrigo, Béjar, Guijuelo y la Sierra de Francia, que se mantendrá hasta las primeras horas del lunes.