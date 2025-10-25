La Covatilla registra una de las rachas de viento más intensas de España

La estación de esquí de La Covatilla, situada en la Sierra de Béjar, ha registrado una de las rachas de viento más fuertes de todo el país durante la madrugada de este sábado. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a la 1:10 horas de la madrugada se alcanzaron 86 kilómetros por hora, una velocidad que la sitúa entre las más elevadas de España en las últimas horas.

A lo largo del día, las rachas de viento han seguido siendo notables, con valores que han rondado los 55 kilómetros por hora, manteniendo la sensación de inestabilidad atmosférica en toda la zona. Estos vientos forman parte del temporal que afecta a gran parte del noroeste peninsular, con influencia de una borrasca atlántica que está dejando también precipitaciones y un descenso de las temperaturas.

La provincia de Salamanca se encuentra en aviso amarillo por fuertes vientos, especialmente en áreas de montaña y zonas altas del sur, donde las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

Desde primera hora de la mañana, tanto en la Sierra de Béjar como en otras zonas se han notado las consecuencias del temporal, con acumulación de hojas y ramas en las carreteras y dificultades ocasionales para circular en los tramos de mayor altitud.