La nieve vuelve a Salamanca y tiñe de blanco el Puerto de Vallejera

La nieve no ha querido dar tregua a la región charra y se ha dejado ver, de nuevo, en la comarca de Béjar durante esta madrugada dejando un paisaje teñido de blanco.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, la circulación no se ha visto afectada a pesar de las heladas de la noche del lunes al martes. Los equipos encargados de la retirada de la nieve han trabajado ya de madrugada para retirarla de la vía y así evitar incidentes mayores.

Asimismo, las heladas se han dejado ver únicamente desde palomares hasta el puerto de Vallejera, dejando la carretera libre hasta Guijuelo y con poca incidencia en el municipio bejarano.

La Agencia Estatal de Meteorología ha indicado que al final del día podría volver a nevar en cotas altas de la provincia charra y en las montañas de Castilla y León. Por otro lado, la Dirección General de Tráfico ha llamado a extremar la precaución desde Becedas hasta la Hoya por las placas de hielo en la carretera y la nieve caída en el lugar.

Cabe destacar que el temporal ‘Kristin’ de la pasada semana vestía de blanco Salamanca capital y su provincia, provocando embolsamiento de camiones en gran parte de la provincia, además de carreteras cortadas y más de 5.000 alumnos sin poder asistir a clase.