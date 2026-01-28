El temporal ‘Kristin’ viste de blanco Salamanca capital y provincia: embolsamiento de camiones, carreteras cortadas y más de 5.000 alumnos sin clase

La nieve anega carreteras y tiñe de blanco Salamanca capital y provincia: imágenes de la nevada de este 28 de enero

La nieve y Salamanca, dos estampas que se dejan cada vez que pasa un gran lapso de tiempo, pero que cuando se unen crean una bonita unión que tiñe de blanco sus monumentos, sus campos, sus calles y sus carreteras, dejando postales únicas en cada uno de los puntos de nuestra extensa provincia.

Este martes se convertía en preludio sobre lo que ocurriría este miércoles, 28 de enero, donde la nieve hacía amanecer Salamanca con frío invernal y sus rúas vestidas de blanco.

A las 6:30 horas la capital del Tormes aún no tenía ni un solo copo de nieve, pero media hora después arrancaba a cuajar en cada uno de los rincones de Salamanca y su provincia. Municipios como Béjar, Guijuelo, Ledesma o Vitigudino veían como comenzaban a complicarse los trayectos por sus carreteras, ante un aviso que llegaba tarde y que colapsaba carreteras.

En Salamanca capital comenzaban a cortarse algunos puntos, como era el caso de la avenida Reina Berenguela que quedaba totalmente inhabilitada y como exponíamos en nuestro DIRECTO. Por otro lado, algunas líneas del bus urbano, la 2, 13 y 14 se veían afectadas, suspendiéndose todas ellas horas después y volviendo a la normalidad una vez que se retiró la nieve de las carreteras.

El Ayuntamiento de Salamanca ponía a disposición del municipio a 85 barrenderos echando sal a mano por aceras.10 limpiadoras con cuchilla y sal por las calles y 3 vehículos con cuchilla u sal por aceras, llegando finalmente a 200 dispositivos en total.

En el resto de la provincia, la Guardia Civil ya estaba preparada para atender el caos que se produjo en la región charra, con líneas del bus metropolitano suspendidas como era el caso de Castellanos de Moriscos o Aldeatejada. En los accesos a la ciudad desde Cuatro Calzadas o Santa Marta de Tormes se tornaba casi imposible la circulación.

Otras carreteras también comenzaban a cortarse en la A-62, en la Fuente de San Esteban y en Alba de Tormes, lo que hacía que las autoridades intensificaran los controles realizados. Otras localidades como Peñaranda, Ledesma o Guijuelo ya anunciaban la suspensión de sus clases, afectando en la provincia de Salamanca a un total de 5.097 alumnos, 96 rutas y 77 centros educativos.

Sobre las 11:00 horas parecía que la nieve iba a dar una gran tregua, volviendo a nevar minutos después y con más intensidad que la anterior vez. En ese momento también se suspendía el reparto de patatas por los agricultores en Gran Vía por la climatología, y anunciando los mismos a realización la próxima semana.

Los bomberos de Salamanca y de la Diputación atendieron pocas incidencias este miércoles, sin ninguna en el caso de la capital y con tan solo dos los de la provincia, siendo una salida de vía en Berrocal de Huebra y la caída de un árbol en Puerto de Béjar otra.

Sobre las 11:30 horas, los diferentes conductores que circulaban por la CL-517 alertaban sobre la falta de quitanieves, extendiéndose a otros puntos. Los embolsamientos de camiones en la A-62 en Castrillo de la Guareña y en Aldehuela de la Bóveda complicaba la circulación, además de los de vehículos pesados embolsados en la A66, en el PK 322 y 422 a la altura de Calzada de Valdunciel, velocidad máxima permitida a 60 km/h y circulación restringida para pesados en el pk 309 y 387.

Sobre las 12:00 horas, llegaban los primeros accidentes en la provincia de Salamanca, saliéndose de la vía un camión en la CL-517 y otro accidente en la A-62, en Pedrosillo el Ralo. En Mozárbez, un lector alertaba sobre la situación que se vivía en la Autovía de la Plata, con esperas que superaban la hora.

Ya sin nevadas, las imágenes se sucedían en la provincia dejando estampas de postal, como era el caso de Juzbado a vista de pájaro o diferentes municipios como Guijuelo y Béjar, entre otros, teñidos totalmente de blanco.

Como es lógico, ante la presencia de nieve en vías y carreteras secundarias, han alertado sobre no coger nuestros vehículos a no ser que sea estrictamente necesario para así evitar incidentes. Las autoridades salmantinas como la Benemérita, policías locales y la Nacional continúan trabajando en labores de apoyo para garantizar en todo momento la seguridad ciudadana.

Sobre las 13:45 horas, algunos institutos avisaban sobre la no suspensión del bus escolar para retornar a sus hogares al alumnado, garantizando un correcto servicio para los jóvenes salmantinos.

Así pues, la nieve vuelve a teñir de blanco Salamanca y su provincia ante una semana poco usual, comparándola con otros años. De este modo, los salmantinos y salmantinas han podido disfrutar de estas imágenes que quizá no se repitan en mucho tiempo.