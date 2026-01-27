La nieve vuelve a aparecer en la provincia de Salamanca

La nieve ha vuelto a hacer acto de presencia en Salamanca, en esta ocasión ha sido en la comarca de Béjar, en el puerto de Vallejera, sorprendiendo a los habitantes del lugar ante una alerta amarilla por nevadas que se preveían para este miércoles, 28 de enero, y que se ha anticipado este martes en cotas inferiores a los 900 metros, donde estaba el límite según la AEMET.

La nieve ha vuelto a teñir así la región charra al igual que ocurría el pasado viernes, 23 de enero, donde diferentes puntos de la provincia de Salamanca también se ‘pintaban’ de blanco y que dejaban estampas únicas invernales que tanto gustan a los salmantinos y salmantinas.

La nieve sorpende en el puerto de Vallejera

Cabe recordar que conviene estar atentos a los canales de la Dirección General de Tráfico ante cualquier corte de carretera, así como a sus redes sociales, además de respetar las alertas y los avisos evitando coger el coche en la nieve a no ser que sea estrictamente necesario.

De momento, las únicas carreteras con cortes totales según la DGT son la vía que une La Hoya con Navacarros, la DSA-180, y la subida a plataforma de Candelario, en la DSA-191.