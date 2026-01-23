Comienza a nevar con fuerza en la provincia de Salamanca

Salamanca entraba en plena alerta naranja por nieve desde este viernes 23 de enero tanto en la Meseta como en el Sistema Central, lo que obligaba a los habitantes de la región charra a extremar las precauciones al volante para aquellos que pusieran rumbo a la carretera.

Como era de esperar, el blanco ha comenzado a teñir los campos salmantinos comenzando por Aldeadávila y Pereña, complicando el tráfico en algunos lugares de la zona y haciéndolo seguidamente en otros puntos de la provincia.

Del mismo modo, la nieve ha empezado a cubrir la comarca de Aldeadávila de la Ribera, por lo que en zonas como Fregeneda, Lumbrales, Vitigudino, Aldeadávila, Pereña o Villarino se ha recomendado circular con precaución.

Nieve en Salamanca capital

Sobre las 15:45 horas, la nieve comenzaba a hacer acto de presencia en la capital del Tormes dejando una estampa única en la localidad salmantina.

Sobre las 15:30 horas, ya nevaba con fuerza en el sur de la provincia, notándose en el puerto de Vallejera y complicando la circulación por la acumulación de nieve a algunos vehículos.

De momento, se espera que la nieve también haga acto de presencia en otros lugares de la provincia de Salamanca a lo largo de este viernes y sábado, con temperaturas que bajarán de los cero grados y donde la sensación de frío será intensa, según informa la Agencia Estatal de Meteorología.

Nieve en Béjar

Además, desde la Junta de Castilla y León se ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad ciudadana para seguir en todo momentos las recomendaciones de las autoridades, además de activar los protocolos de emergencia.

Desde primera hora de la mañana se había comenzado a restringir la circulación en la A-50 y la A-66 para vehículos de más de 7.500 kg ante la previsión de nevadas del 23 al 25 de enero