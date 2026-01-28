La A-66, A-62 y A-50 afectadas por la nieve: velocidades limitadas y circulación restringida a los vehículos pesados en la provincia de Salamanca

La nieve anega carreteras y tiñe de blanco Salamanca capital y provincia: imágenes de la nevada de este 28 de enero

La copiosa nevada que ha sorprendido a los salmantinos desde primera hora de la mañana de este miércoles 28 de enero ha colapsado varias carreteras de la provincia, con afecciones visibles también en las autovías.

La Dirección General de Tráfico tiene activado el "Nivel Amarillo" a las 11:00 horas en hasta cinco tramos de la autovía que conectan la provincia con la capital por estar el asfalto de la vía parcialmente cubierto de nieve. Es por ello que en las carreteras que se encuentran en nivel amarillo se prohíbe circular a camiones y vehículos articulados; los turismos y autobuses no pueden superar la velocidad máxima de 60 km/h. Desde la DGT también indican que "se evite maniobras bruscas y, en curvas y descensos, disminuir la velocidad".

Las vías afectadas y en nivel amarillo son:

A-62 desde San Muñoz hasta Salamanca capital

A-62 desde Castrillo de la Guareña hasta Salamanca Capital

A-66 desde Guijuelo hasta Salamanca capital

A-66 desde Villamayor hasta Corrales del Vino

A-50 desde Encinas de Abajo hasta Salamanca capital

Enlace de la A-62 a la altura de Buenos Aires

Mapa de la DGT con carreteras en nivel amarillo en la provincia de Salamanca por la nevada del 28 de enero 2026 | DGT

En todas estas carreteras además, está restringida la circulación para vehículos pesados y a la altura de Peñaranda de Bracamonte en la N-501 es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. En la A-50 la circulación para pesados está restringida a la altura de Machacón y Santa Marta de Tormes en todos ambos sentidos.

En el límite con Avila, entre Cantaracillo y Gimialcón, en el pk. 1- 54, la DGT ha restringido el tráfico de autobuses, obliga a usar cadenas o neumáticos de invierno, la circulación está restringida para pesados y la velocidad máxima limitada a 30 km/h.

A las 13:00 horas la DGT ha bajado el nivel de "amarillo" a "verde" la A-62 desde Ciudad Rodrigo hasta Castrillo de la Guareña y la A-66 desde Aldeatejada hasta El Cubo de la Tierra del Vino: se mantiene la prohibición de adelantar para los vehículos pesados que estén circulando. A las 14:00 horas todas la carreteras están en nivel "verde" ya, aunque sigue habiendo incidencias con camiones embolsados. La Guardia Civil trabaja para volver a la normalidad lo antes posible.

Con el "Nivel Verde" se prohíbe superar los 100 km/h en autopistas y autovías y los 80 km/h en el resto de las vías; los camiones circularán por el carril derecho y no podrán adelantar.

Embolsamientos de camiones

A mayores, la DGT informa de embolsamientos de camiones por la nevada en la A-62, en ambos sentidos, a la altura de Castrillo de la Guareña y Aldehuela de la Bóveda. También en ambos sentidos, en los puntos kilométricos195-352 en Fuentes de Oñoro. También se encuentran inmovilizados vehículos pesados en la A66, en el PK 322 y 422 a la altura de Calzada de Valdunciel. A la altura de Guijuelo la circulación está restringida para vehículos pesados en todos los carriles; y también hay camiones retenidos en Mozárbez.

La DGT a través de sus canales oficiales avisa de que "ante las fuertes nevadas les pedimos que dejen despejado el carril izquierdo, para facilitar los trabajos de los quitanieves".