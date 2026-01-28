Un camión vuelca en Zafrón tras las intensas nevadas de la provincia de Salamanca

Un camión ha volcado en Zafrón, en la CL-517, justo antes del cruce con la Dehesita, en la vía que se une con Ledesma en la SA-305. Un vehículo que ha quedado inhabilitado en una de las cunetas.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el hombre no ha precisado de asistencia sanitaria. Además, cabe destacar que desde los Servicios de Emergencias de Castilla y León han avisado de extremar la precaución.

Por otro lado, algunas carreteras se han visto afectadas en diferentes tramos, limitando la velocidad en algunos casos y cortando directamente en otros. Salamanca24horas seguirá ampliando información en su directo.