La pieza del telesilla pendiente de reparación y necesaria para abrir las pistas de cota alta de la estación ya está en La Covatilla

Momento de la descarga de la pieza reparada del telesilla en La Covatilla

La pieza del telesilla pendiente de reparación que fue enviada a Francia ya se encuentra en la estación de esquí de La Covatilla. Una buena noticia comunicada por la propia estación que permite abrir las pistas de cota alta que hasta ahora han permanecido cerradas por orden de la Junta de Castilla y León.

Tal y como ha informado este medio con anterioridad, La Covatilla ha estado abierta sin telesilla y sin poder usarse las pistas de cota alta al no haberse realizado la revisión extraordinaria que la Junta pidió a finales del 2024.

Ahora, el reductor que estaba pendiente de reparación ya está de vuelta en la estación, aunque fuentes de La Covatilla advierten que ahora "comienzan semanas de trabajo técnicos", que son necesarios para que la instalación pueda volver a abrir al público. Aclaran también que la apertura de estas pistas podría demorarse ya que no se trata de instalar solamente el reductor, sino que el proceso incluye el montaje completo de la instalación, revisión y ajuste de zapatas, frenos y todos los sistemas de seguridad.

A partir de esta fase de ensamblaje del reductor, indican que la empresa que asume el remontaje de toda la instalación, que es el Puerto de Navacerrada, será la encargada de finalizar la revisión V7 y de certificar que toda la instalación cumple con la normativa y que funciona correctamente. Será entonces cuando La Covatilla vuelva a contar con telesilla y cuando los amantes del esquí puedan volver a pisar las pistas de cota alta.

A fecha de 4 de enero de 2026 hay abiertas cuatro pistas verdes, el parque de nieve y los remontes TQ y CT de debutantes. La carretera SA-180 de acceso a la estación de esquí se encuentra despejada, sin placas de hielo ni grosor de nieve.