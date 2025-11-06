La Covatilla registra las primeras nieves del año en Salamanca

Las primeras nieves se dejan ver en La Covatilla

El frío vuelve a hacerse notar en La Covatilla. Para sorpresas de algunos, la nieve ha hecho acto de presencia tiñendo del tan esperado blanco el aparcamiento y la pista de debutantes.

De este modo, la estación de esquí vuelve a adquirir su color favorito y el de todos los bejaranos, muchos de estos rezando para que la nieve vuelva a cubrir todas las pistas y así poder abrir de cara al turismo en los próximos meses.

Eso sí, a la espera de una de las mayores atracciones de La Covatilla, el telesilla de La Covatilla está en peligro para la próxima temporada por un recurso del PP y Vox anulado por el Consejo Consultivo.