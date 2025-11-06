La Covatilla registra las primeras nieves del año en Salamanca
El blanco ha teñido la pista ante la espera de que la nieve pueda cubrir durante este invierno gran parte de la estación
El frío vuelve a hacerse notar en La Covatilla. Para sorpresas de algunos, la nieve ha hecho acto de presencia tiñendo del tan esperado blanco el aparcamiento y la pista de debutantes.
De este modo, la estación de esquí vuelve a adquirir su color favorito y el de todos los bejaranos, muchos de estos rezando para que la nieve vuelva a cubrir todas las pistas y así poder abrir de cara al turismo en los próximos meses.
Eso sí, a la espera de una de las mayores atracciones de La Covatilla, el telesilla de La Covatilla está en peligro para la próxima temporada por un recurso del PP y Vox anulado por el Consejo Consultivo.
