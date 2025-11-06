La Covatilla registra las primeras nieves del año en Salamanca

El blanco ha teñido la pista ante la espera de que la nieve pueda cubrir durante este invierno gran parte de la estación

Las primeras nieves se dejan ver en La Covatilla
Las primeras nieves se dejan ver en La Covatilla

El frío vuelve a hacerse notar en La Covatilla. Para sorpresas de algunos, la nieve ha hecho acto de presencia tiñendo del tan esperado blanco el aparcamiento y la pista de debutantes.

Las primeras nieves se dejan ver en La Covatilla
Las primeras nieves se dejan ver en La Covatilla

De este modo, la estación de esquí vuelve a adquirir su color favorito y el de todos los bejaranos, muchos de estos rezando para que la nieve vuelva a cubrir todas las pistas y así poder abrir de cara al turismo en los próximos meses.

Las primeras nieves se dejan ver en La Covatilla
Las primeras nieves se dejan ver en La Covatilla

Eso sí, a la espera de una de las mayores atracciones de La Covatilla, el telesilla de La Covatilla está en peligro para la próxima temporada por un recurso del PP y Vox anulado por el Consejo Consultivo.

Las primeras nieves se dejan ver en La Covatilla
Las primeras nieves se dejan ver en La Covatilla
Noticias y galerías relacionadas
El telesilla de La Covatilla, en peligro la próxima temporada por un recurso del PP y Vox anulado por el Consejo Consultivo

También te puede interesar

Lo último

stats