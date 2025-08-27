Este es el programa completo para las fiestas de Béjar

La ciudad de Béjar se prepara para celebrar sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Castañar, que se extenderán desde el viernes 29 de agosto hasta el lunes 8 de septiembre. El programa festivo, repleto de actividades para todas las edades, promete días de diversión y tradición. La celebración arrancará el viernes 29 de agosto con el pregón y el tradicional chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, seguido de una discoteca al aire libre en la Plaza Mayor. El sábado 30 los más jóvenes podrán disfrutar de una gymkana, mientras que por la tarde la música tomará protagonismo con conciertos de rock y jazz.

La música continuará siendo uno de los platos fuertes de las fiestas, con actuaciones destacadas como la de Irene Maíllo el domingo 31 de agosto. Los amantes de los ritmos familiares tendrán su espacio el lunes 1 de septiembre con un espectáculo en la Plaza Mayor. Los días siguientes, el público podrá disfrutar de más música en vivo con conciertos de Meriey Music, música en los residencias y un espectáculo familiar "En la mar salada".

El programa también incluye actividades para toda la familia, con un gran parque de hinchables gratuito que estará disponible en la Plaza Mayor el jueves 4 y el viernes 5 de septiembre. Además, habrá un festival de música freestyle y un concierto de "New York en la Plaza de España".

El sábado 6 de septiembre se conmemorará el Día de la Juventud y las Peñas, con una paella solidaria y una gran gincana. Las fiestas culminarán con los eventos más tradicionales, como la gran charanga por el centro de la ciudad el domingo 7, seguida de una noche de tributos musicales.

Las festividades concluyen el lunes 8 de septiembre, Día de Nuestra Señora, con la Misa en el Santuario del Castañar y una tradicional procesión. Como cierre, un castillo de fuegos artificiales iluminará el cielo de Béjar, poniendo el broche de oro a once días de fiesta.

Puedes consultar aquí los horarios y el programa completo.