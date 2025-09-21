El punto de Salamanca que se cuela entre las temperaturas más frías de España

Este domingo descendían las temperaturas en toda España tras tener una semana en la que los termómetros superaban los 30 grados en gran parte del país. A raíz de este cambio y con el inminente comienzo del otoño, un punto en concreto de la provincia de Salamanca se ha colado entre las diez marcas más bajas del conjunto nacional.

La Covatilla, una vez más, ha registrado una de las temperaturas más bajas del país bajando las mismas hasta los 3,7 grados centígrados, superada únicamente por Sanabria y Fresno de Sayago con 0 y 3,7 grados, respectivamente.

Cabe destacar que los lugares más fríos, además de Zamora y Salamanca, han sido los situados en los Picos de Europa, más en concreto en Asturias y Cantabria, donde se ha llegado a descender de los 0 grados como en Cabaña Verónica, que ha alcanzado los 0,2 bajo cero.

Además, la estación de esquí de Béjar también ha entrado de lleno en el ranking de vientos y rachas más altas de la región, registrando en lo primero 30 kilómetros por hora y en lo segundo los 47 kilómetros por hora.