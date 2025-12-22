"Estas son las entrañas de una Administración": la encargada de repartir el quinto premio en Béjar comparte sus primeros momentos de alegría

La administración Maytena, situada en la calle Mayor de Béjar, ha repartido un billete del quinto premio 23.112 de la Lotería de Navidad, lo que se traduce en 60.000 euros (6.000 por décimo). Sus responsables han querido compartir la alegría y la emoción que han experimentado al conocer la noticia y lo han hecho publicando un vídeo en sus redes sociales.

En las imágenes captadas por la cámara de seguridad se les puede ver saltando de felicidad y cogiendo sus teléfonos móviles para comunicar rápidamente la noticia a los suyos. "Estas son las entrañas de una Administración de Lotería. Es emocionate poder ayudar a cumplir vuestros sueños", han añadido antes de agradecer a sus clientes la confianza depositada en el negocio.

Aunque la venta del billete se ha producido entre habituales de Béjar, los responsables de la administración aún desconocen quiénes han sido los agraciados. También han reconocido a Salamanca24horas que mantienen los nervios "del primer día" pese a haber repartido grandes premios en la Lotería de Navidad de 2024 y en la del Niño de 2021.