Agricultura notifica un aumento del volumen de las exportaciones de la miel y del número de explotaciones apícolas respecto a 2025

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación notifica un aumento del volumen de las exportaciones de la miel en un 12% y del número de explotaciones apícolas en un 0,7% respecto a 2025.

En la reunión de la mesa sectorial apícola, recogida por la Agencia Europa Press, que tuvo lugar este miércoles, la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez destacó también la tasa de profesionalización, expresando que del aumento del 0,7% de las explotaciones, un 17% tienen carácter profesional, lo que sitúa a este sector en "una posición estratégica dentro del mercado comunitario".

Estas declaraciones se producen un mes después de que los profesionales apícolas encabezaran unas de las tres protestas que tuvieron lugar el pasado mes de enero en Salamanca por parte del sector agropecuario, donde se protestó contra el acuerdo de Mercosur y se expresaron públicamente quejas de los bajos precios a los que se está vendiendo la miel por parte de países terceros que no vienen a España con garantías las mismas garantías que se le exige al apicultor español; un escenario en el que estos profesionales lamentan que "no es rentable producir" y que "estamos hartos de que se engañe al consumidor" (declaraciones del presidente de Reina Kilama, Santiago Canete a Salamanca24horas el día de la protesta apícola).

Para seguir con las reivindicaciones, profesionales apícolas han anunciado que en el mes de marzo harán catas de miel en varias ciudades de España, entre ellas Salamanca, frente a supermercados y espacios públicos para denunciar de nuevo las sospechas de fraude en el sector y reclamar precios justos, bajo el lema de la campaña 'Busca tu apicultor/a de cercanía. Huye de las mezclas. Miel de verdad y de proximidad'.

Durante la reunión de este miércoles también se expuso que en el mes de junio entrarán en vigor las nuevas disposiciones sobre el etiquetado del origen de la miel que "obligarán a indicar en el campo visual principal la lista de países de recolección y el porcentaje correspondiente a cada uno en orden decreciente", así como cuestiones relativas a la futura PAC y a la modificación del reglamento de la Organización Común de Mercados Agrícolas, que garantizará la continuidad de la Intervención Sectorial Apícola, abriendo nuevas oportunidades de financiación, según la información recopilada por Europa Press.