Los apicultores salmantinos se trasladan a la ciudad para dar a conocer las problemáticas a las que se enfrenta el sector

Los apicultores salmantinos son los primeros en salir a la calle en una semana marcada por las movilizaciones en la capital salmantina por parte de los profesionales del campo por la desconformidad con el acuerdo de la UE con Mercosur, los recortes de la futura PAC y la excesiva burocracia en el sector

Las protestas están a punto de arrancar este lunes con una marcha compuesta por apicultores de la tierra que ya se concentran en el parking de Las Bernardas, de donde saldrán a las 11:00 y que llegarán hasta la Subdelegación del Gobierno en Gran Vía sobre las 12:00 horas, donde leerán un manifiesto, pasando antes por la Delegación Territorial.

Los ánimos son tranquilos, pero los integrantes de la protesta aseguran que su intención es que la ciudadanía sea consciente de que si la situación actual de la apicultura sigue así, con los precios actuales y sin relevo generacional el sector no se va a sostener. "Estamos hartos de que se engañe al consumidor, queremos ofrecer garantías. Con el acuerdo de Mercosur se nos viene encima una grande porque China está importando a precios ridículos y de Argentina y Uruguay se están importando muchos kilos de miel que no llega a los dos euros", explica el presidente de Reina Kilama, Santiago Canete.

A mayores expresa que "estamos apretados. En estos momentos no hay incorporaciones de jóvenes, los mayores están deseando de jubilarse, eso quiere decir la rentabilidad que ahora mismo está siendo cero o incluso negativas, seguramente en la mayoría de los casos".

