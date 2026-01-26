El campo salmantino regresa a la capital para exponer sus protestas: días, horarios y recorridos

Las protestas y movilizaciones convocadas para esta semana por parte de los profesionales del campo se mantienen en pie. La desconformidad con el acuerdo de la UE con Mercosur, los recortes de la futura PAC y la excesiva burocracia en el sector han empujado a agricultores y ganaderos de Salamanca a volver a la ciudad, que fue ya escenario de importantes protestas en 2024.

Un comunicado emitido por Asaja Salamanca la semana pasaba valoraba "muy en positivo" la paralización del acuerdo UE-Mercosur, al que tildan de "desequilibrado y perjudicial para el sector agrario y ganadero", apuntando que “el proceso aun no ha concluido” y por ello las protestas se mantienen en pie.

Las movilizaciones se extienden a lo largo de toda esta semana, dando inicio este lunes 26 de enero y hasta el día 29, que culminará con una tractorada en la capital.

Lunes 26 de enero: protesta del sector apícola con marcha de vehículos. Salida a las 10:30 horas desde el aparcamiento gratuito de 'Las Bernardas', pasando por el Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y continuando por el paseo de Canalejas y plaza de España hasta finalizar en la Gran Vía frente a la Subdelegación del Gobierno.

Mapa del recorrido protesta lunes 26 de enero del sector apícola: salida parking 'Las Bernardas' y llegada Gran Vía (Subdelegación del Gobierno) | Salamanca24horas

Martes 27 de enero : protesta del sector de legumbres y cereal. A las 12:00 horas ante la Subdelegación del Gobierno en Gran Vía (no habrá marcha).

Miércoles 28 de enero : protesta del sector patatero. A las 12:00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno en Gran Vía.

Jueves 29 de enero: protesta con tractores y concentración de vehículos ganaderos. Salida a las 10:00 horas desde el recinto ferial de La Aldehuela; a las 12:00 horas comienza la marcha motorizada que también dará comienzo en la avenida de La Aldehuela y que recorrerá las calles Abraham Zacut (Junta de Castilla y León), calle Jardines, Puente Romano, paseo de San Vicente (hospitales), avenida de Mirat, plaza de España y Gran Vía, donde concluye el recorrido frente a la Subdelegación del Gobierno.

Mapa del recorrido protesta jueves 29 de enero: tractorada por las calles de Salamanca capital con inicio en el recinto ferial de La Aldehuela y finalización en Gran Vía (Subdelegación del Gobierno) | Salamanca24horas

Durante la jornada de este lunes día 26, los profesionales apícolas realizarán un reparto de tarros de miel a todos los ciudadanos que se acerquen hasta la Gran Vía; el día 27 el sector de legumbres y cereal, como acto reivindicativo, llevará a cabo una entrega de legumbres. Mientras tanto, el día 28 el sector patatero distribuirá más de 4.000 kilos de patatas y el día 29 al finalizar la marcha se ofrecerá a los asistentes una caldereta de carne.

Con el reparto de estos alimentos, en concreto en el caso de la miel, las organizaciones agrarias salmantinas pretenden "concienciar de la calidad que se perderán cuando desaparezca el sector y la miel venga de países terceros, sin trazabilidad, garantías de calidad y sanitarias".