Bruselas pone en marcha un grupo de trabajo para reforzar el control de las importaciones agroalimentarias a la UE

Bruselas informa este lunes de la puesta en marcha de un grupo de trabajo específico para reforzar el control de las importaciones agroalimentarias a la Unión Europea, para garantizar que las producciones de terceros países cumplen las exigencias en materia de seguridad alimentaria, piensos y plaguicidas.

Este nuevo grupo de trabajo, según recoge la Agencia Europa Press, se centrará especialmente en la seguridad alimentaria y de los piensos, los residuos de plaguicidas y las acciones coordinadas de seguimiento de la UE sobre productos importados específicos. Además, se busca lograr una mayor armonización de los controles de importación en toda la UE, elaborar recomendaciones para acciones conjuntas entre la Comisión y los Estados miembro e identificar dónde se necesitan medidas administrativas o regulatorias adicionales para fortalecer los controles.

Los servicios comunitarios defienden que los controles de importación son cruciales para verificar que los alimentos y piensos cumplen con los requisitos pertinentes y subrayan que las normas de la UE se aplican "a todos los productos vendidos en la UE, ya sean de producción nacional o importados".

Una información que llega justo en la semana en que los profesionales del sector agrario-ganadero están convocando manifestaciones en la mayor parte de provincias españolas. En Salamanca la primera de las movilizaciones ha tenido lugar por parte de los apicultores este lunes.