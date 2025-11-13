¿Hasta cuándo durará el confinamiento de aves y por qué se ha decidido no vacunar masivamente de gripe aviar?

Debido a la preocupación existente y la alarma social que se está generando por los últimos focos de gripe aviar a nivel nacional, así como por sus medidas de prevención (confinamiento) que a partir de este jueves pasan a tener una aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro ha comparecido en una rueda de prensa en la que ha atendido a las cuestiones preguntadas por los medios de comunicación.

En primer lugar, el director general de Sanidad ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, explicando que en el caso de España “no es una hecatombe”, que actualmente estamos en 18 focos y, por tanto, son focos más bajos respecto a otros países como por ejemplo en Alemania que es el país más azotado por la Influencia Aviar. Bien es cierto, que se ha dicho que en aves silvestres “las notificaciones en España comparado con otras temporadas son significativamente altas”, sin embargo, según los datos que se han dado, se han reportado en aves de corral 139 focos en toda la Unión Europea, habiendo 14 en España; igualmente se han notificado 708 en aves silvestres a nivel de Europa (88 en España), y 33 en aves cautivas en Europa y 5 en España.

También cabe destacar, que el director general ha hecho hincapié en que “no se ven incidencias en salud pública ni en España ni en Europa” y además que “en aves de corral está habiendo silencio epidemiológico”, es decir que no se han notificado casos hasta la fecha (en la última semana solo se han reportado casos de aves silvestres).

¿Hasta cuándo se prevé que duren las restricciones?

Por el momento, desde el Ministerio de Agricultura esta cuestión se trata desde la cautela, advirtiendo que “las medidas las iremos evaluando semana a semana”, de manera que no hay una fecha prevista de la duración de estas restricciones, ni de hasta cuándo permanecerá el confinamiento de las aves criadas al aire libre. También se ha apuntado que, aunque desde este jueves las restricciones han tomado carácter nacional, en función de cómo evolucione la situación, cada Comunidad Autónoma podría hacer algún tipo de excepción.

También se ha advertido que ya en el año 2022 a efectos prácticos estas medidas también se llevaron a cabo a nivel nacional, algo que, por ahora, es únicamente a modo de prevención para ponerle coto a la enfermedad. Este confinamiento total también se ha aplicado en Irlanda, Francia y en la mayoría de Länder que en Alemania están más afectados por la influencia aviar.

¿Cómo de elevado es el contagio entre aves en corrales domésticos o explotaciones dedicadas al autoconsumo?

En este aspecto, desde Sanidad Animal también se ha invitado a que se tomen las medidas impuestas con naturalidad, insistiendo en que hay que tener cuidado con que las aves silvestres no estén contacto con las aves de corral, algo que se puede evitar mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de las aves silvestres, aunque sobre todo se pide que se cumplan con las recomendaciones y que se haga una tenencia responsable de las aves, llevando también a cabo limpieza en los corrales y una higiene personal similar a la adoptada cuando la pandemia, de lavado de manos por parte del humano después de haber estado en contacto con las aves. Todo ello también para “proteger a los productores profesionales que son motor económico de nuestro país”.

De manera que quien tenga un corral con 10 gallinas, las puede seguir manteniendo, pero respetando las medidas que se han impuesto. Asimismo, se ha reconocido que el virus H5N1 “es más explosivo en pavos que en gallinas”.

¿Por qué se ha decidido no vacunar de gripe aviar?

El director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro también ha manifestado que “la vacunación está permitida, pero no se contempla a nivel general como una herramienta más a parte de la bioseguridad”. Insiste en que “no se hace una vacunación masiva porque protege de la enfermedad de una forma clínica pero no de la infección”, es decir que las aves sanas vacunadas pueden seguir trasmitiendo el virus. Especifica que se trata de un “fallo de la vacuna”, razón fundamental por la que el sector no la ha demandado.

Otro motivo por el que no se hace es porque “casi ningún país tercero acepta productos o animales vivos con este tipo de vacunación”, a mayores de que supondría hacer frente a unos grandes costes para compensar a ganaderos, adoptar medidas de vigilancia, a nivel de logística, servicios veterinarios etc.

No obstante, en España existe la posibilidad de vacunar aves criadas en cautividad como un zoológico o un centro de recuperación (como medida preventiva), pero en el sector productivo no se usa la vacuna.

Otros de los temas que se han tratado son que sí habrá indemnizaciones para los ganaderos afectados y que sí se está notando un incremento en el precio de los huevos, pero que no se trata de una medida a nivel nacional, sino europea porque la enfermedad ha golpeado a varias granjas con gallinas ponedoras.

Medidas cautelares de carácter nacional desde el 13 de noviembre: