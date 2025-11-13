La gripe aviar, ¿una amenaza permanente?: transmisión, síntomas, casos sospechosos, sacrificio y vacunación de las aves

Los últimos casos de gripe aviar notificados en aves silvestres en la provincia de Salamanca están desatando multitud de interrogantes, no solo entre los propietarios de explotaciones avícolas, sino también entre aquellos propietarios de explotaciones pequeñas o corrales domésticos destinadas al autoconsumo.

Entre las principales cuestiones que más preocupan destaca el desconocimiento del proceso de trasmisión de esta enfermedad en la que las aves migratorias y especialmente las anátidas son más susceptibles y cómo la enfermedad llega hasta las especies gallináceas. Otros de los interrogantes más planteados son: ¿cómo identificar los síntomas que deberían de poner en alerta a los ganaderos?, ¿se deben de comunicar todos los casos sospechosos?, ¿cómo hay que hacerlo?, ¿si hay un ave con síntomas positivos hay que sacrificar al resto de aves que conviven con ella en esa misma explotación?, ¿hay que vacunar a todas las aves? o ¿hasta cuándo permanecerán vigentes las medidas preventivas impuestas por Agricultura?

Para dar respuesta a estas cuestiones, Salamanca24horas se ha puesto en contacto con fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), así como con un técnico de conservación en SEO/BirdLife. En la provincia de Salamanca, hasta la fecha, se han identificado tres casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en Aves Silvestres, con el serotipo H5N1. Los más recientes, en la localidad de Pelayos, junto al pantano de Santa Teresa, y en el Villar de Gallimazo, en cuyo término se encuentra el azud de Riolobos, en grulla común (grus grus). El primer caso sospechoso de este año se notificó en el mes de septiembre en Pedraza de Alba en un ejemplar de águila calzada.

Es debido a la evolución de la situación epidemiológica de la gripe aviar, el principal motivo por el que el MAPA ha tomado una serie de medidas que afectarían a 47 municipios salmantinos desde el 10 de noviembre (14 municipios incluidos en las ‘Zonas de Especial Riesgo’ y 33 en la ‘Zona de Especial Vigilancia’), pero cuya recomendación, sin embargo, se extiende a toda la provincia para evitar la propagación de la enfermedad. Esas medidas de cría al aire libre se extienden tanto a las aves de corral, como a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor (cuando esto no sea posible se podrá autorizar el mantenimiento de aves aire libre, mediante la colocación, si ello fuera posible, de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres).

El H5N1, el serotipo más frecuente de esta enfermedad

La gripe aviar, descrita por fuentes del MAPA, es “una enfermedad infecciosa producida por el virus de la gripe, que afecta a las aves y de la que se tiene conocimiento desde hace más de 100 años”, pero que, sin embargo, “desde finales de 2003 se han registrado diversos brotes del virus de la gripe H5N1 en aves, en distintos países del sudeste asiático, que se han ido extendiendo progresivamente a otras regiones del mundo”.

Desde 2022 se está estableciendo como una enfermedad permanente

Concretamente, el H5N1 es el serotipo que con más frecuencia se está dando actualmente, según indica el técnico de conservación en SEOBirdLife, Jorge Orueta. También advierte que la Influencia Aviar “era hasta hace un par de años una enfermedad epidémica desarrollada de forma estacional desde el este de Asia hacia Europa. La cuestión es que desde 2022 se está estableciendo como algo permanente. Hay focos más o menos fijos y esto puede desencadenar explosiones más o menos grandes de la enfermedad que se transmiten a través de cualquier tipo de ave, pero en particular en esta época del año por las aves migratorias”.

Una enfermedad que apunta “sería totalmente benigna, pero estas cepas se han desarrollado básicamente por las grandes concentraciones de aves. Además, sobre todo, si hay varios tipos de aves distintos en la misma explotación ganadera son lugares en los que se pueden producir muy fácilmente crecimiento de líneas genéticas muy resistentes y patógenas, puesto que las aves están hacinadas. Muchas veces, como se seleccionan variedades con alta productividad, en ocasiones son ejemplares con poca variabilidad genética, con lo cual son más sensibles a cualquier enfermedad”.

Proceso de trasmisión de la enfermedad

Partiendo de la base de que la gripe aviar puede afectar a un gran número de especies de aves, incluyendo las de corral y las silvestres, el MAPA subraya que “las aves con una mayor susceptibilidad a la infección son las gallináceas, en tanto que las anátidas (patos, gansos, cisnes…) son susceptibles, pero en muchos casos actúan sólo como portadoras y las migratorias constituyen los hospedadores naturales del virus”.

En referencia a la situación que se está viviendo en las grandes granjas, Orueta expone que "en estos lugares se han desarrollado de forma totalmente espontánea virus más resistentes y agresivos que se extienden con las aves migratorias, sobre todo el ligado a grullas, que es lo que está siendo más espectacular, pero hace tres años estaba más vinculado a aves marinas”. Igualmente relata que “el año pasado hubo una gran mortalidad de decenas de miles de ejemplares de grulla en Centro Europa, pero aquí llegó muy poco, las aves que llegaron no trajeron la enfermedad. Ahora mismo lo que está ocurriendo es que este foco parece haberse originado o haber empezado a ser más vistoso en Alemania, sobre todo en el este y se ha desarrollado mucho en Francia y aquí estamos teniendo en principio, hasta donde sabemos, menos mortalidad que la que ha habido en Francia o en Alemania. En España hablamos de más de mil ejemplares de grulla afectados”.

Diarrea en una gallina afectada por la gripe aviar | MAPA

Hay dos vías de contagio:

Por la proximidad de las aves: se puede contagiar a través de fluidos, incluyendo sobre todo las heces, alimentos, agua, equipo y ropa contaminados. También por vía aérea.

Por consumo de cadáveres o depredación de animales enfermos: ha habido águilas calzadas que son depredadoras, no carroñeras, y se han contagiado posiblemente consumiendo una paloma, una gaviota o un pato que estuviese enfermo.

Contagios en aves silvestres

Pese a que el vehículo de las aves migratorias es innegable, el mayor número de focos de contagios en aves en cautividad no están relacionados por su contacto con las silvestres. Un claro ejemplo de ello es Gallocanta (Zaragoza) en el que el técnico de SEO asegura que se han acumulado más de mil ejemplares de casos de grullas con gripe aviar sin casos masivos en granjas.

El virus persiste más en un medio húmedo que en un medio seco, por eso las grullas son un candidato ideal para transmitir esta enfermedad

Explica así, que las aves silvestres “sí contagian la enfermedad” pero matizando que “también se contagia por el tráfico de aves entre granjas, de ahí las medidas preventivas que se han tomado como la prohibición de las ferias, el tránsito entre granjas y la cría al aire libre para evitar el contacto con aves silvestres y evitar que el consumo de agua de esa granja o de esa explotación proceda de un sitio que sea accesible a aves migratorias. Estamos hablando sobre todo de aves ligadas a medios acuáticos porque en los medios acuáticos se concentran mayor número de ejemplares y, además, el virus persiste más en un medio húmedo que en un medio seco. Entonces, las grullas, que duermen en zonas encharcadas y son muy gregarias, son un candidato ideal para transmitir esta enfermedad, que también ocurre con gaviotas, con especies anátidas”. En cuanto a esto, Orueta manifiesta que “en ocasiones solo se están analizando especies protegidas o especies más llamativas, por la razón que sea, pero especies aparentemente más comunes como las gaviotas o los córvidos sería muy importante analizarlas porque muchas veces se alimentan de carroñas”.

Contagios en explotaciones para autoconsumo o corrales domésticos

La presencia de la gripe aviar en aves que se encuentren en una pequeña explotación o corral doméstico destinado al autoconsumo no es tan fácil que se produzca. “En un corral con 10 gallinas es muy difícil que ocurra porque normalmente lo tienes cerrado para evitar que las aves silvestres te consuman el pienso”. No obstante, Jorge Orueta insiste en que “las recomendaciones impuestas son muy prudentes. En Europa y particularmente en España, las medidas de control sanitario son muy eficientes, estrictas y protocolarias y gracias a eso, las mortalidades que hay en granjas, que es una tragedia para el granjero, son bajas”.

En un corral con 10 gallinas es muy difícil que ocurra porque normalmente lo tienes cerrado para evitar que las aves silvestres te consuman el pienso

Sobre ¿cómo detectar la presencia de la enfermedad si tengo aves de corral?, fuentes del MAPA explican que los indicadores que pueden alertar de la presencia del virus pueden ser “una disminución notable del consumo diario de pienso y agua; una disminución apreciable en la puesta de huevos durante más de dos días seguidos; una mortalidad superior a la media habitual durante una semana; o cualquier conducta irregular de las aves que induzca a sospechar de la presencia de la enfermedad”. Otros de los síntomas más visuales son ver al animal desorientado, torpe, débil o con incrementación de la diarrea.

Los signos de la gripe aviar se pueden manifestar de forma muy variable. En este aspecto, Agricultura hace hincapié en que “ninguno de los signos clínicos de la enfermedad puede considerarse específico de la misma”. El periodo de incubación es de 2 días, seguido de una alta mortalidad que se produce entre los 3 y 5 días. Cuando la muerte de los animales se produce en los primeros días, “no es posible encontrar en el estudio del cadáver lesiones visibles”, lesiones que son congestión pulmonar, hemorragias y retención de líquidos.

Ave afectada por gripe aviar | MAPA

Sacrificio de las aves

Si en una explotación se detecta un caso de gripe aviar, ¿hay que sacrificar a la explotación entera? El técnico de SEO notifica que sí. Esto no significa que todas ellas estuvieran contagiadas de la enfermedad, pero sí “es una manera de prevenir que el virus se propague, ya que cuanto más se extienda, más posibilidades termina habiendo de que acabe llegando a humanos”. No obstante, en España no ha habido ningún caso en humanos.

Indistintamente, en caso de tener que sacrificar aves para el control de la enfermedad, existe normativa, tanto comunitaria como nacional, que garantiza que “se protege a los animales en el momento de su sacrificio, y no se les causa agitación, dolor o sufrimiento evitables durante dicha operación”.

Lo que sí es importante es comunicar a las autoridades veterinarias de cada Comunidad Autónoma cualquier signo de sospecha de contagio de un animal, aunque este forme parte de corral doméstico o de una pequeña explotación dedicada al autoconsumo. Por ello, y aunque el peligro para el ser humano sea “mínimo” hay que tomar medidas de precaución, de ahí que se aconseje avisar si se encuentras aves muertas en el campo para que se analice la causa de su muerte. Una acción que se puede realizar a través del Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.

¿Hay que vacunar a todas las aves?

El desconocimiento de gripe aviar ha llevado a plantear la cuestión de si la vacunación de todas las aves de una explotación pasaría a ser obligatoria como en el caso de otras enfermedades de ganado vacuno. Respecto a esto, fuentes del Ministerio de Agricultura señalan a Salamanca24horas que la vacunación frente a la IA “protege de la enfermedad clínica, pero no completamente de la infección y la transmisión de virus desde las aves vacunadas a otras aves susceptibles, pudiendo enmascarar por lo tanto la circulación viral en caso de incursión de virus campo en la población de aves cautivas vacunadas”.

La vacunación protege de la enfermedad clínica, pero no completamente de la infección y la transmisión de virus desde las aves vacunadas a otras aves susceptibles

Adicionalmente, especifican que “la legislación comunitaria contempla distintas posibilidades de vacunación, entre ellas la vacunación preventiva que se aplicaría en zonas no afectadas inicialmente, con fines preventivos distintos de la vacunación de emergencia, en base a una evaluación previa, si se considera que existe riesgo de exposición en determinadas zonas, categorías aviares, compartimentos de aves cautivas, etc. Esta vacunación es la que empleamos en España en determinados núcleos zoológicos, por su especial riesgo y características especiales y vulnerabilidad de las especies que albergan, y es la que emplea también Francia en explotaciones de patos”.

Por último, el MAPA concluye destacando que “la bioseguridad en las granjas avícolas constituye, junto con la restricción de movimientos de aves y sus productos en caso de foco en aves de corral, la medida esencial para la prevención y control de la enfermedad, estando considerada la vacunación como una herramienta complementaria que en ningún caso puede sustituir a anteriormente mencionadas”. También apunta que “la vacunación puede provocar restricciones comerciales unilaterales por parte de países terceros, independientemente de lo establecido en el Código de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que permite la vacunación bajo ciertas condiciones”.

¿Hasta cuándo se van a extender las medidas preventivas?

La fecha hasta la que habrá que seguir cumpliendo con las medidas preventivas impuesta por el MAPA todavía se desconoce, si bien todo variará en función de las decisiones a las que se acoja cada comunidad.

Por ahora, SEO/BirdLife está registrando los casos de mortalidad o de ingresos que se producen, así como si hay observaciones de aves que tienen un comportamiento compatible con la gripe aviar, aunque no se pueda recuperar el cuerpo del animal herido, enfermo o el cadáver.

Además, advierten que es “muy probable que cuando haya pasado el fuerte de la migración se calmen los casos de gripe aviar”, pero hay que tener en cuenta que muchas aves se están reteniendo en el centro de Europa, también aquí en España porque hay comida y no ha hecho todavía mucho frío. De hecho, Jorge Otuera reconoce que “la migración está alterada por estos inviernos tan suaves”. Las 'fiestas de bienvenida de las grullas' ya han pasado y, según este experto, “en noviembre la migración debería de estar completa”, aunque se está viendo que no es así, en muchas zonas de la provincia las grullas se siguen dejando ver, de ahí que se anote que la IA “se ha convertido en algo endémico en Europa, que ya no es epidémico, se mantiene todo el año, aunque sea en pequeñas cantidades”. No obstante, y pese a que se hayan detectado aves muertas en Salamanca, “no es un brote especialmente agresivo”.