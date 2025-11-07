Salamanca registra dos nuevos casos de gripe aviar en grullas comunes

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado dos nuevos focos de influenza aviar de alta patogenicidad detectados en aves silvestres. El serotipo H5N1 ha aparecido en aves silvestres en la localidad de Pelayos, junto al pantano de Santa Teresa y en el Villar de Gallimazo en cuyo término se encuentra el azud de Riolobos, uno de los humedales más importantes de Castilla y León.

De hecho, SEO/Birdlife dispone de un mapa en el que habían registrado hace unos días, el 24 de octubre, casos sospechos de influenza aviar en especies de grulla común (grus grus) tanto en el azud de Riolobos como en el embalse de Santa Teresa.

Cabe recordar que el primer caso de gripe aviar detectado en Salamanca fue el pasado mes de septiembre en Pedraza de Alba y también se detectó en aves silvestres.

Esta enfermedad es de declaración obligatoria aunque esta variante del virus no posee una capacidad significativa de transmisión al ser humano, según la administración, ya que el agente patógeno no puede ser transmitido a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados de estos. A pesar de esto, desde la Junta se recomienda intensificar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas y comunicar de inmediato cualquier sospecha, así como minimizar el contacto con aves silvestres que muestren síntomas o estén muertas.

La evolución de esta enfermedad ha hecho que el Ministerio haya ampliado sus medidas preventivas, que entrarán en vigor el próximo 10 de noviembre.