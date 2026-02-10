Los ganaderos afectados por los incendios en Martin de Yeltes, La Alberca o El Payo siguen sin poder alimentar a sus animales en los terrenos quemados

Las solicitudes para la PAC de este 2026 ya se encuentran abiertas desde hace diez días y hasta el 30 de abril, lo que ha motivado a que algunas organizaciones agrarias como UPA hagan un llamamiento a la Junta de Castilla y León.

Desde esta organización se muestran satisfechos porque la Junta ha resulto ya el levantamiento de toda la superficie afectada por los incencios forestales ocurridos en el verano de 2025 y que afectaron a varias explotaciones de la provincia salmantina ubicadas en Cipérez, Peralejos de Arriba, Villar de Peralonso, Espadaña, Tremedal de Tormes, Puertas y Villaseco de los Reyes, pero insisten en que ese forma de proceder debe de extenderse de igual manera a otras zonas afectadas que no fueron consideradas como "grandes incendios", pero que también se vieron calcinadas como es el caso de Martín de Yeltes, La Alberca, El Payo o Valdecarros.

Si en estas zonas no se resuelve el levantamiento de la superficie afectada, los propietarios de esas áreas no contarán con autorización para que sus animales pasten allí, encontrándose con una superficie que no es válida para la PAC. Es por ello, por lo que hacen un llamamiento a Medio Ambiente, pidiendo "cordura y rapidez" en la resolución de las peticiones de los otros incendios que no han sido considerados "grandes", dado que el periodo de petición de la PAC ya ha comenzado.