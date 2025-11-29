Los ganaderos de vacuno en Salamanca, “a favor” de las medidas de prevención por la dermatosis y con “miedo” a los movimientos de importación de Francia

Hace un mes y siete días desde que la Junta de Castilla y León tomó la decisión de suspender las ferias y mercados de ganado en Castilla y León por la amenaza de la Dermatosis Nodular Contagiosa. La situación de la esta enfermedad en España y en concreto en Castilla y León, donde a día de hoy no se registra ningún foco, llevan consigo algunos avances pese a que todavía no se levantan en su totalidad las restricciones por precaución.

A fecha de 29 de noviembre hay que seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad, de limpieza y desinfección en aquellas explotaciones donde haya presencia de ganado vacuno, así como continuar con la desinsectación de vehículos de transporte entre explotaciones. Tras una nueva prórroga, estas medidas se mantendrán vigentes al menos hasta el 2 de enero, que es la nueva fecha tope que ha fijado la Junta tras descartar la de este domingo que era la impuesta en esta segunda moratoria. Lo nuevo, una pequeña flexibilización: desde el lunes 1 de diciembre vuelven a autorizarse la celebración de mercados y ferias con ganado, salvo con presencia de bovino que sigue sin estar permitido hasta nueva orden.

Ahora las medidas se extreman más para los movimientos que vienen del exterior, especialmente movimientos de importación de Francia

Los desplazamientos entre explotaciones tienen ya luz verde dentro de las zonas consideradas como libre de esta enfermedad, una de las principales peticiones del sector y que además más protestas habían producido en las últimas semanas, imposibilitando la opción de hacer cargas conjuntas de animales de diferentes explotaciones. Sobre esto, Juan Luis Delgado, presidente de Asaja en Salamanca, que está en contacto diario con un gran número de ganaderos de la provincia, apunta que “ahora las medidas se extreman más para los movimientos que vienen del exterior, especialmente para aquellas zonas donde ha habido los perímetros de vacunación o sobre todo los movimientos de importación de Francia que es a lo que más miedo se le tiene”.

Samuel Hernández, ganadero de vacuno en la comarca de Vitigudino ratifica que la dermatosis “es una enfermedad muy grave porque con un solo caso en tu explotación sacrifican a todos tus animales” y confiesa que “hay mucho miedo a perder todo”. También subraya que “el problema puede ser en primavera y verano porque se contagia principalmente a través del contacto directo entre animales o de insectos que es la época en la que mayor actividad suelen tener”.

Poniendo de manifiesto que la dermatosis es una enfermedad que “está controlada” en España, Juan Luis expresa que “las problemáticas durante este periodo no han sido muchas”, destacando que “lo ganaderos prefieren extremar las medidas de precaución ante la celebración de ferias y mercados”. Manifiesta también que las medidas actuales “son bien recibidas” por el miedo a las consecuencias si llega a entrar la enfermedad en la comunidad.

Vaca atendida por los servicios veterinarios por la Dermatosis Nodular Contagiosa | Kris De Clercq/Ministerio de Agricultura (MAPA)

Evaluando las consecuencias que podría estar provocando la extensión de estas medidas en el sector, dice que en la fecha en la que nos encontramos no están teniendo mucha afectación. Subraya que “las medidas ahora mismo están centradas en el caso de Salamanca en la limitación del mercado y de las ferias que se puedan hacer. Esto no tiene tanta repercusión porque la concentración del mercado se hace a nivel particular en las granjas para concentrar animales y llevarlos a los puntos de cebo, entonces, hoy por hoy, depende de cuánto se prorrogue, no son temporadas altas, por ejemplo, de lo que más se mueve que son los terneros pasteros. Entonces, de momento, estas medidas ahora no tienen tanta afectación”. Insiste en que, “ahora mismo no son excesivas las restricciones” y como representante de la Asociación Asaja “no se me ha trasmitido problemas por ello”.

Ninguna de estas restricciones está afectando a que se dispare el precio de la ternera

Preguntado por si una de las consecuencias comerciales de estas restricciones es la subida del precio de la ternera, Juan Luis advierte que “ninguna de estas restricciones está afectando a que se dispare el precio de la ternera”. Es más, explica que “el precio que está cogiendo la ternera no es un precio disparado. La ternera está cogiendo un precio que se le ha negado siempre y ahora mismo por la reducción de la cabaña ganadera, por el aumento de la demanda y por el incremento de los precios de producción, la ternera está cogiendo un precio que tiene que tener y también por la retirada de las ayudas compensatorias que venía aportando la política agraria, entonces está teniendo un precio justo para mantener un mercado productivo”. Por lo tanto, insiste en que la dermatosis “para nada está teniendo esta consecuencia. La consecuencia la está teniendo la cantidad de políticas que han ido degradando al sector y perdiendo muchos activos. Ahora mismo es mayor la demanda que la oferta que hay en el mercado y ahora mismo o tiene precio o esto seguirá creciendo, por lo tanto, creo que el precio es la evolución de ir ahogando un sector que se ha quedado en mínimos”.

Como conclusión, el presidente de Asaja indica que la problemática principal de la dermatosis y de otras enfermedades son las “limitaciones administrativas”: “Cada vez que hay una enfermedad, sobre todo las que están registradas en la categoría A, enfermedades que tiene la unión europea calificadas como ‘Enfermedades erradicadas’, el ganadero le tiene más miedo a las medidas restrictivas que a las consecuencias de padecer la enfermedad. La reivindicación, es que se tiene que hacer una revisión exhaustiva de los protocolos de gestión de todas las enfermedades, no porque estén incluidas dentro de una calificación que incluyeron hace muchos años, décadas, tenemos que seguir manteniendo eso. Lo hemos trasmitido así al gabinete del comisario de Sanidad Animal en Bruselas: hay que hacer un cambio de esta enfermedad y de otras como pueden ser los protocolos de gestión de la tuberculosis”.

En cuanto a reivindicaciones, Samuel cita la vacunación: “Lo mejor sería vacunar antes de que llegue el calor y tener así a nuestras vacas protegidas, ya que la dermatosis es una enfermedad existente desde hace varias décadas de la cual ya hay vacunas en otros países”. Asimismo, destaca otros asuntos que afectan al sector como las “heridas recientes” de la EHE, la Lengua Azul o la sequía de 2023, además de los problemas de saneamiento o los ataques de la fauna silvestre al ganado.

Medidas cautelares desde el 1 de diciembre hasta el 2 de enero:

Quedan suspendidas todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados, así como cualquier evento que suponga la concentración de ganado vacuno donde hubiera animales procedentes de más de una explotación diferente (con más de un CEA). En este aspecto y remitiéndonos a la resolución de la JuntaCyL del 23/10/25, en el caso de espectáculos taurinos “únicamente hay una situación en la que se podría celebrar un espectáculo taurino y sería en aquella circunstancia en la que se contase con animales procedentes de una única explotación, es decir de un único CEA”. Por supuesto, queda prohibida la asistencia de vacuno al Mercado de Ganado de Salamanca y León.

Para toda actividad relacionada con la entrada, exposición, transacción o salidas de animales (excepto bovinos), a las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones se añadirá la obligación de realizar la desinsectación de estas.

Las explotaciones de ganado bovino que reciban animales para vida procedentes de zonas consideradas de riesgo, es decir, zonas de vacunación de emergencia I y II, tendrán que someterse a vigilancia veterinaria y la inmovilización cautelar de 21 días de todos los ejemplares, que a mayores tendrán que ser desinsectados.

Es obligatoria la desinsectación de todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada de bovinos en Castilla y León.

Estas restricciones tienen carácter “temporal y preventivo” destinadas a minimizar el riesgo de difusión de la dermatosis en Castilla y León, por ello a partir del 2 de enero podrían volver a prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. El incumplimiento de estas medidas podrá ser sancionado conforme a lo previsto en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, sin perjuicio de otras responsabilidades de índole civil o penal que pudieran concurrir.