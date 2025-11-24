González Corral se reúne con agricultores y ganaderos salmantinos: “La PAC post-27 no nos gusta. No atiende las necesidades de nuestro territorio”

Celebración de un acto sectorial sobre agricultura en la sede provincial del PP, con la presencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral

La PAC también ha sido otro de los temas tratados en la sede del Partido Popular durante la tarde de este lunes, donde han comparecido la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral junto al presidente del PP, Carlos García Carbayo y donde se han tratado cuestiones relacionadas con las principales problemáticas que acechan al sector ganadero durante las últimas semanas, la Dermatosis Nodular Contagiosa y la Gripe Aviar.

Tanto Carbayo como Corral han expresado mensajes de apoyo al sector del campo y a sus profesionales. “Nos sentimos muy a gusto y muy al lado de los agricultores y ganaderos” ha dicho el presidente del PP, también alcalde de Salamanca, insistiendo en que “defendemos el apoyo a estos sectores y el diálogo”, al igual que dice “defendemos una PAC justa, que sea comprometida con los intereses y derechos de agricultores y ganaderos, que tenga un presupuesto independiente y garantice las ayudas y el relevo generacional”. Carbayo también ha reclamado que no se de “ni un euro menos para Salamanca ni para Castilla y León, ni para el campo”.

Celebración de un acto sectorial sobre agricultura en la sede provincial del PP, con la presencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral | Andrea Mateos

Por su parte, la consejera, defensora de los intereses de los profesionales del campo y del medio rural en Castilla y León, ha expresado antes del encuentro con los profesionales del campo salmantino en la que han analizando la situación actual, que “son el sustento de nuestros municipios, los que nos permiten generar empleo y los que nos siguen abasteciendo en una comunidad como la nuestra donde somos líderes en cabezas de ganado y en hectáreas de secano o regadío”.

La PAC post-27 ha sido el tema principal tratado con los agricultores y ganaderos que se han acercado esta tarde hasta la sede del PP. Una PAC que remarca “no nos gusta” porque dice que “no atiende las necesidades de nuestro territorio”, explicando que eurodiputados del Partido Popular en Bruselas han rechazado ese documento, lo que ha supuesto la realización de unas modificaciones que también subraya como “insuficientes”.

“Vamos a seguir peleando para que la PAC atienda las necesidades de nuestro territorio. Queremos una PAC que tenga un presupuesto sólido, fuerte y que se atienda a las necesidades y a las características de este territorio”, ha concluido.